Los seis bulos de Vox tras el accidente ferroviario: de los millones a Marruecos a las "vibraciones" de los trenes

El pasado domingo 18 de enero se produjo un choque de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba) que por el momento se ha cobrado 42 vidas y más de un centenar de heridos, uno de los accidentes más trágicos de nuestra historia reciente. Y aunque en las administraciones ha imperado la lealtad institucional, la política no ha sido ajena a la maquinaria de la desinformación. La extrema derecha no ha esperado a tener certezas sobre lo ocurrido, ni siquiera a que terminen las labores de rescate y se confirme el número definitivo de fallecidos, para culpar al directamente al Gobierno de Pedro Sánchez.

Todo ello a pesar de que los expertos en el sector piden prudencia y cautela antes de aventurar qué ha fallado y reclaman esperar al dictamen de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano independiente aunque adscrito al ministerio de Transportes, que está recopilando pruebas. Por el momento, se sabe que el Iryo siniestrado tiene menos de cuatro años de antigüedad, fue fabricado en 2022 y pasó su última revisión cuatro días antes del accidente, el 15 de enero. El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha calificado el siniestro de "raro" y "extraño", al igual que el ministro de Transportes, Óscar Puente, apoyado en el primer diagnóstico de los expertos.

En lo que ambos coinciden es en que hace falta esperar a las conclusiones de la CIAF antes de depurar responsabilidades. Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) habían advertido sobre "vibraciones" en la vía, pero también han remarcado que se desconocen las causas del accidente y han pedido "cautela" a la hora de señalar hipótesis sobre el descarrilamiento. La operadora ha reclamado al fabricante y proveedor de los cuidados del tren Iryo, Hitachi Rail, un informe con las conclusiones de cada una de las inspecciones, ya que fue este tren el que descarriló y provocó el choque con el Alvia en dirección Huelva.

La prudencia de los que mejor conocen el sector ferroviario contrasta con las acusaciones de la extrema derecha de Vox, el único partido que ha decidido mantener su agenda esta semana. Los de Santiago Abascal tratan de sacar rédito de esta catástrofe, como ya sucedió tras la dana que acabó con la vida de 230 personas el 29 de octubre de 2024. Entonces, como ahora, la formación aprovechó para difundir todo tipo de bulos, desde los que amplificaban el número de víctimas mortales hasta los que culpaban al Gobierno de Sánchez pese a tratarse de una negligencia expresa de la Generalitat de Carlos Mazón, como se ha visto en la investigación judicial.

La falta de inversión y el mal estado de las vías

Uno de los mantras más repetidos por la formación ultra es que el accidente es consecuencia de la falta de inversión y el mal estado de las vías. Sin embargo, el tramo de vía donde se ha producido el siniestro se renovó el pasado año como parte de una actualización integral de la línea LAV Madrid - Sevilla que está previsto completar en 2026, con 700 millones de euros. El tramo en cuestión ha sido objeto además de controles periódicos, en los que no se detectó ninguna anomalía. Entre los trabajos, que alcanzaron a la vía, catenaria y sistemas de seguridad, fueron incluidas la remodelación de los nueve viaductos con los que los trenes sortean Sierra Morena, o la modernización de 63 cambios de vía, trabajos estos que fueron culminados en octubre de 2023, según fuentes ministeriales.

Las incidencias recurrentes en el tramo

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, puso el foco este martes en la supuesta inoperancia del Ministerio de Transportes tras los avisos de ADIF en los últimos años. "¿Cómo es posible que se produjeran incidencias en las mismas y que, con tal historial, después no se adoptaran medidas preventivas que podrían haber evitado un accidente como el de ahora?", planteó. Sin embargo, tal y como ha explicado Puente, las incidencias reportadas en Adamuz no tienen que ver con un supuesto mal estado de las vías y fueron resueltas posteriormente. El responsable de Transportes también asegura que la mayoría se sitúan en el tramo Adamuz–Villanueva de Córdoba, no en el tramo Adamuz-Alcolea, que es donde se ubica el punto del accidente. Además, también ha destacado que no se reportaron incidencias significativas ni durante el día del accidente, ni en los días previos.

La rotura del raíl como la causa del accidente

Millán también ha dado prácticamente por seguro que la rotura del raíl fue la causa del accidente, pese a que es una hipótesis sin confirmar. Fue el propio Ministerio de Transportes el que confirmó "una rotura o alteración del carril" el lunes, pero no aclaró si eso fue causa o la consecuencia del siniestro. En lo que coinciden los expertos es que puede deberse a un fallo en la soldadura, pero también podría haber estado provocado por una pieza del bogie —la estructura debajo de la carrocería de un tren a la que se unen los ejes con las ruedas— del Iryo.

Los 247 millones para Marruecos y Uzbekistán

El Gobierno y la Junta dejan de lado la crispación mientras Vox se desmarca del clima de cooperación Ver más

Otra de las mentiras más recurrentes en las últimas horas tiene que ver con que "el Gobierno ha destinado parte del dinero del bolsillo de los españoles a financiar redes ferroviarias de otros países", en palabras del portavoz de Vox, José Antonio Fúster, en un ejercicio de seguidismo de varios pseudomedios. Esa cantidad, que en realidad fueron 750 millones, son créditos reembolsables con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), cuyo objetivo es apoyar la internacionalización de las empresas españolas financiando proyectos de exportación de bienes y servicios. La financiación solo se activa si una empresa española resulta adjudicataria del contrato. En los casos de Marruecos y Uzbekistán, ambos proyectos contaban con una elevada participación de empresas españolas.

Viajar en tren no es seguro

La portavoz de Abascal en la Cámara Baja también ha concluido que "viajar en tren no es seguro" para muchos españoles tras el accidente y ha denunciado las "vibraciones" en los convoyes. Lo cierto es que las averías en el sistema ferroviario de alta velocidad se han sucedido en múltiples ocasiones, algo que se deriva, en parte, de la antigüedad del conjunto. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, sin embargo, rebate la asociación entre vibración y falta de seguridad: puede haber vibraciones que afecten al confort, pero “eso no tiene nada que ver con la seguridad", explicó. De hecho, España tiene menos accidentes ferroviarios que otros países europeos, pese a contar con la red de alta velocidad más extensa de Europa (4.622 km), solo por detrás de China (14.900 km). Desde que se inauguró el primer AVE con motivo de la Exposición de Sevilla de 1992, solo ha habido dos accidentes graves de tren: el de Angrois, que causó 80 muertos, y el ocurrido el domingo.

La unidad de emergencias suprimida por Transportes

Vox también ha aprovechado la desinformación sobre la Unidad de Emergencias que el ministerio de Puente suprimió el pasado año. Apoyándose en informaciones de El Español o Voz Populi, ha criticado la desaparición de esta Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, con rango de subdirección general. Sin embargo, lo que han obviado es que sus competencias pasaron al “Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas". Una información que solo aparece una vez se entra dentro de las noticias, pero no en los titulares.