El Gobierno y la Junta dejan de lado la crispación mientras Vox se desmarca del clima de cooperación

España está en shock. El accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) ha sobrecogido a la sociedad de todo el país. Con tristeza y lágrimas, pero también volcándose para respaldar a las familias y con gestos de solidaridad constantes. Y, en mitad de estos tiempos de polarización, las administraciones se han puesto a remar en la misma dirección con colaboración y unidad y los partidos no han entrado en una feroz batalla política durante estas primeras horas, a excepción de Vox, que ni siquiera suspendió su agenda política.

La foto de esa tregua política de las administraciones dentro del dolor y de trabajo conjunto se vio al mediodía en Adamuz, donde comparecieron de forma conjunta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno (PSOE). También estaban allí los ministros María Jesús Montero (que es la líder del socialismo andaluz), Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska.

Ya desde la noche del domingo estuvieron en contacto Moreno, Sánchez y Puente, además de mantener conversaciones con el rey, ya que se encontraba en Atenas para asistir al entierro de su tía Irene de Grecia. En todo momento los máximos representantes institucionales han querido preservar un clima de de labor conjunta, orillando la tensión que domina constantemente el tablero político español y con el duro recuerdo de los enfrentamientos durante la gestión de la dana.

De esta manera, han ido de la mano administraciones socialistas (Gobierno central y ayuntamiento de Adamuz) y populares (Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba). Además, todos los representantes han destacado durante estas horas esta cooperación en momentos trágicos y la prioridad centrada en las víctimas y sus familias.

El Gobierno central ha decretado luto oficial durante tres días en todo el país (hasta la noche del jueves). Sánchez declaró que se va a buscar toda la verdad y el origen de la causa, además de que se irá informando con transparencia. Dejando este mensaje: "Toda tragedia exige por parte de la sociedad a sus instituciones dos cosas, la unidad en el dolor y la unidad en la respuesta, y creo que desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad".

El presidente de la Junta de Andalucía asimismo resaltó la colaboración entre todos los gobiernos de diferente nivel en las entrevistas e intervenciones que hizo a lo largo del lunes y agradeció esa “coordinación absolutamente necesaria". “Hemos trabajado conjuntamente”, puso en valor, para decir que es el momento “de que las distintas administraciones pongan lo mejor de nosotros mismos”.

En unos cinco meses Moreno se enfrentará precisamente a Montero en las elecciones en Andalucía. La vicepresidenta primera también mandó un mensaje de cooperación total en estos momentos: “Hoy es un día de unidad y de solidaridad. Todas las administraciones trabajamos en la misma dirección para prestar toda la ayuda a las víctimas y las allegadas”. También el ministro Puente, al que la ultraderecha señala en redes, aseguró que tiene “cero ganas de polemizar con nadie”.

Los reproches de Feijóo

El líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, se trasladó el lunes por la tarde hasta Adamuz. Allí señaló que era el momento “del consuelo” y dijo que ya habrá tiempo para que Renfe y Adif identifiquen qué ha sucedido: "Les debemos a las víctimas y sus familiares saber exactamente qué ha pasado".

Sí tuvo la crítica a la Moncloa de que el Partido Popular, como formación política, no está teniendo información del Ejecutivo, sino que la recibe por parte de la Junta de Andalucía. El líder del PP y el presidente tenían agendada una cita este lunes para hablar sobre la situación internacional, pero fue suspendida ante la tragedia en Córdoba.

Además, el accidente se produjo a las puertas de la campaña para las elecciones de Aragón del 8 de febrero. Tanto el PP como el PSOE han decidido no hacer ningún acto hasta que acabe el luto oficial, por lo que no habrá la tradicional pegada de carteles la noche del jueves. Formaciones como IU y la CHA se han sumado a esa iniciativa. En cambio, Vox, según anunció la dirección nacional, mantiene también su agenda en esa comunidad.

La extrema derecha, contra el Gobierno

La extrema derecha ha repetido el manual de la dana con la tragedia ferroviaria. Sin tener la información sobre lo ocurrido ni esperar, incluso, a que terminen las labores de rescate y se confirme el número definitivo de fallecidos, el líder de Vox, Santiago Abascal, arremetió contra el Gobierno a través de su cuenta de X.

“Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este Gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira”, señaló. Y añadió: “Espero que la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia y sanitarios suplan la incapacidad manifiesta del poder político”.

En esas primeras horas algunos agitadores ultraderechistas aprovecharon para lanzar bulos e informaciones sin contrastar, que después han replicado cargos de Vox como el eurodiputado Hermann Tertsch. “Mañana el gobierno en La Moncloa debería estar rodeado por medio millón de españoles exigiendo su dimisión, cárcel o fuga. No pasará. Y seguirán robando hasta que los echemos”, fue su primera reacción. Este lunes, acusó directamente al ministerio de Oscar Puente de estar “perfectamente informado de que había peligros graves e inminentes en esa línea”.

Un argumentario también replicado por otro eurodiputado de la formación de Abascal, Juan Carlos Girauta. “Estás jodido, Puente. La gente muere por vuestra incompetencia. Y veremos si con la incompetencia hay algo más”, escribió también en X, para añadir después. “¿No dice Óscar Puente que las vías se renovaron en mayo?”.

Vox seguirá con su agenda

Este lunes Vox también dejó claro que continuará con su agenda y sus actos de precampaña en Aragón, al contrario del resto de formaciones. Y que tienen un culpable claro pese a que todavía se desconocen las causas. "No dejaremos que la ruina del Gobierno de Pedro Sánchez sea la ruina de España”, señaló su portavoz, José Antonio Fúster. Y añadió: “Algunos dan la sensación que lo que quieren es esconderse tras el silencio para eludir responsabilidades”.

Así, desde la formación ultra han demandado “una auditoría seria del estado de la red ferroviaria, un plan nacional de inversiones centrado en la seguridad y el mantenimiento y una revisión completa de las prioridades presupuestarias del Gobierno".

Tras las palabras de su portavoz, Abascal volvió a escribir en X para criticar al Ejecutivo. “Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo. El colapso de un gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional. Punto”.