El exjefe de gabinete de Mazón asegura que no borró "nada" del móvil que manejaba el día de la dana

El que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca, ha asegurado este viernes a la salida del juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana que él no borró ningún mensaje, sino que restauró los valores de fábrica del teléfono que manejaba antes de devolverlo, según recoge EFE.

En declaraciones a los periodistas, una vez concluida la prueba pericial que se ha practicado en el teléfono que manejaba el día de la dana, y que ha finalizado sin que haya sido posible recuperar los mensajes que envió y recibió aquella jornada, Cuenca, que ha participado en la diligencia de cotejo, ha subrayado el hecho de que ha acudido por cuarta vez al juzgado.

"Nunca borré los mensajes, lo único que hice es lo que hace cualquiera que tiene un móvil de empresa, restablecer los valores de fábrica al devolverlo", ha insistido. Antes de esa devolución, ha explicado, "se perdió información en un proceso de portabilidad".

Aún así, la jueza de Catarroja si que pudo comprobar algunos de los mensajes que se intercambio con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, cuando se revisó el móvil de ella. En ese proceso se comprobó que la mano derecha de Mazón le había insistido en que no confinara a la población el día de la dana.

Pradas llegó a decir, en un careo que tuvieron el lunes ante la jueza, que sentía que la "persuadían de presidencia". Ante esta afirmación Cuenca aseguró que esta posición "solo era una preocupación personal por la cobertura legal para el confinamiento", ha asegurado Cuenca este lunes. "Soy periodista, no soy jurista", ha insistido.

A las 20:15 del 29 de octubre, la exconsellera avisó Cuenca de que iban a pedir que se evitaran desplazamientos en la provincia y a confinar cuatro comarcas. Sin embargo, ese confinamiento nunca se llegó a plasmar en ningún mensaje Es-Alert aquel 29 de octubre.