Pradas: "Cuando Cuenca dijo que 'de confinar nada' sentía que me persuadían desde Presidencia"

La exconsellera valenciana de Justicia e Interior Salomé Pradas ha asegurado ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana que cuando José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete de Carlos Mazón, le dijo que "de confinar nada" es porque había hablado antes con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, o directamente con el president, según informa EFE.

Ha sido durante el careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca que celebra la jueza este lunes para tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre las declaraciones de ambos relativas a cómo se gestionó aquella emergencia. La principal controversia son los mensajes que Cuenca envió a Pradas sobre la inconveniencia de ordenar ningún confinamiento de la población, y el origen de la posición que Cuenca sostuvo respecto a este asunto.

Cuenca también escribió a Pradas: "Salomé, para confinar hace falta un estado de alarma, y eso lo decreta la chica que tienes al lado", en alusión a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se encontraba conectada al Cecopi pero de forma telemática, y remató pidiendo "calma" de nuevo a la entonces consellera.

Esta posición "solo era una preocupación personal por la cobertura legal para el confinamiento", ha asegurado Cuenca este lunes. "Soy periodista, no soy jurista", ha insistido.

Sin embargo, la exconsellera se ha mostrado convencida de que cuando Cuenca le dijo que "de confinar nada", es porque éste había hablado antes con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, o directamente con el president, Carlos Mazón. "Sentía -ha asegurado- que me persuadían desde Presidencia", ha señalado Pradas.

En cualquier caso, Pradas ha querido resaltar que esas dudas sobre el confinamiento "no paró nada" ni nada se "ralentizó" por conversaciones "de terceras personas que no estaban en la gestión de la emergencia en ese momento.

Por su parte, Cuenca ha insistido en que "nunca" le dio "ninguna instrucción a Pradas" y que como jefe de gabinete "nunca" recibió una orden del presidente: "No era intermediario de instrucciones".

Según han explicado fuentes presentes en el careo, la jueza ha reprochado a Cuenca que no haya aportado su teléfono móvil para corroborar su versión y éste ha señalado que reseteó el terminal para devolverlo tal y como se lo entregaron. Las fuentes señalan también que en ese punto Cuenca ha dado autorización para que se examine su teléfono (el que entrego reseteado).

En contraposición, Pradas ha explicado que se quedó el móvil y dio orden expresa de que no fuese reseteado.

Asociaciones de víctimas los reciben con gritos de "asesinos"

Varias decenas de miembros de asociaciones de víctimas de la dana se han concentrado este lunes en el Juzgado de Catarroja (Valencia) y han recibido con gritos de "asesinos" a Salomé Pradas y a José Manuel Cuenca, antes del inicio del careo entre ambos.

Los manifestantes han exhibido fotografías de sus familiares fallecidos y carteles en los que se puede leer "Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia" o "Menos mentiras, más justicia" y "Memoria, justicia, reconstrucción", y han recibido a ambos responsables con gritos de "asesinos" y "sinvergüenzas".

José Manuel Cuenca ha llegado al juzgado pasadas las 9:00 horas, sin hacer declaraciones a los numerosos periodistas que allí se concentraban y entre un importante cordón de seguridad; minutos más tarde lo ha hecho Salomé Pradas, quien tampoco ha atendido a los medios de comunicación.

La presidenta de la Asociación de víctimas mortales de la dana 29-O, Rosa Álvarez, ha valorado el careo ordenado por jueza, algo que les da "esperanzas" de que Pradas "tenga sentido común y por una vez diga la verdad".

Espera que "no quiera cargar ella con todo" porque, a su juicio, "todos sabemos que Cuenca es igual de responsable que ella porque aunque no tenía competencia, se las atribuyó" y, por lo tanto, "es responsable".

"Él era la correa de transmisión entre Carlos Mazón y Salomé Pradas", ha afirmado Álvarez, quien espera que Cuenca, que ha entrado como testigo al juzgado, "salga como imputado", de lo contrario, ha dicho, "iremos más allá" porque cree que "es igual de responsable".

"No tenía competencias pero se las atribuyó", ha denunciado, y ha destacado que si se estuviera hablando "de una persona que ejerce de médico y no lo es, sería imputada", por lo que cree que lo mismo debe ocurrir con una persona que, "además, ha provocado 230 muertos".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de víctimas de la dana 29 de octubre, Mariló Gradolí, espera "que se sepa la verdad". "Necesitamos esa verdad para que los fallos que ocurrieron ese 29 de octubre no se vuelvan a repetir", ha dicho, y ha añadido: "No queremos relatos, queremos la verdad".

En la misma línea se ha pronunciado Toñi García, quien perdió a su marido y a su hija en la dana, y ha afirmado que lo único que espera después de más de un año desde la tragedia es "la verdad" porque "solo con toda la verdad podremos llegar a una reconstrucción y a conseguir justicia".

"Es vergonzoso que miembros del Consell o exmiembros tengan que verse en una situación así", ha lamentado, y ha denunciado "las mentiras y contradicciones" en las que han incurrido en este tiempo, lo que ha provocado más sufrimiento a las víctimas porque "no han tenido empatía con los familiares de las víctimas, no han tenido dignidad y no han sido honrados".

Para García, lo mínimo que se puede esperar de un Gobierno es que fuera honrado y que admitiese sus errores, algo que "no solo no han admitido", sino que se han dedicado "a echar la mierda a otros".

Ha considerado "vergonzoso, lamentable e indigno" tener a "políticos de esta calaña, de esta ineficacia y de esta inutilidad" en la Comunitat Valenciana. "No son personas. Yo siempre lo he dicho, son todos psicópatas", ha manifestado.

El después de los mensajes

Tras conocerse los mensajes, que fueron aportados a la causa por la defensa de Salomé Pradas, Cuenca fue citado a declarar por segunda vez el 12 de diciembre. En esta comparecencia negó que transmitiese a Pradas ninguna orden de Mazón y aclaró que su indicación contraria al confinamiento tuvo su origen en una consulta previa a la Abogacía de la Generalitat.

Por este motivo, la jueza pidió -el 22 de diciembre- un informe a la Abogacía de la Generalitat para conocer si algún alto cargo del Consell hizo alguna consulta verbal o escrita sobre aquel episodio de inundaciones y barrancadas del 29 de octubre de 2024 que dejaron 230 víctimas mortales.

Dicho informe, ya aportado a la causa, detalla que ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia consultó nada por escrito a esa Abogacía, pero en la tarde de aquel 29 de octubre sí se recibieron llamadas telefónicas de corta duración en relación con la dana que se estaba produciendo.

En concreto, la del entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, Ricardo García, que llamó al abogado coordinador de la Abogacía en esa Conselleria y le preguntó si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, a lo que contestó afirmativamente indicando los preceptos en los que podría fundamentarse, es decir, que la Abogacía sí respaldó la posibilidad del confinamiento.

Por todo esto, la jueza ha citado a declarar, también como testigos y por el momento sin una fecha concreta, al subsecretario de la Conselleria de Justicia el 29-O y a dos abogados de la Generalitat, por las contradicciones que el referido informe ofrece respecto a la declaración del exjefe de gabinete del expresident Carlos Mazón.