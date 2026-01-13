Pradas avisó el día de la dana al exjefe de gabinete de Mazón de que iban a pedir confinar 4 comarcas

La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa penal sobre la gestión de la dana, avisó al exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, de que iban a pedir que se evitaran desplazamientos en la provincia y a confinar cuatro comarcas el 29 de octubre a las 20:15 horas.

Así se escucha en el mensaje de audio de WhatsApp que Pradas envió a Cuenca y que ha aportado a la causa judicial, al que ha tenido acceso EFE y en cuyo final se escucha la llegada del primer Es-Alert, enviado a las 20:11 horas, a pesar que el envío del audio es a las 20:15 horas, lo que podría deberse a un desfase de cobertura.

"Hemos pedido evitar el desplazamiento por toda la provincia de Valencia y vamos a decretar el confinamiento en la Ribera Alta y Baja, Horta Sud y Hoya de Buñol, y dentro de esas comarcas pediremos que se eleven a pisos superiores en las viviendas próximas a entornos de ríos y de barrancos", explica el audio. Sin embargo, ese confinamiento nunca se llegó a plasmar en ningún mensaje Es-Alert aquel 29 de octubre.

Según el acta judicial de cotejo del audio, a la que ha tenido acceso EFE y fechada este lunes 12 de enero -el mismo día del careo que mantuvo en el juzgado de Catarroja con José Manuel Cuenca-, Salomé Pradas está presente en el acto para mostrar su móvil y proceder al cotejo.

"El mensaje de audio, de 27 segundos, consta como enviado el 29 de octubre a las 20:15 horas por Pradas al exjefe de gabinete de Carlos Mazón José Manuel Cuenca", indica el acta. Tras transcribir el audio completo en valenciano, afirma: "Examinado el terminal móvil de la compareciente, se observa que el mensaje aportado a las actuaciones coincide plenamente con el contenido del mensaje existente en su terminal móvil".

Pradas aseguró este lunes ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana que se sintió "persuadida" desde Presidencia de la Generalitat para evitar el confinamiento de la población aquella jornada.

La exconsellera mantuvo ayer un careo en el juzgado frente a José Manuel Cuenca para tratar de aclarar sus testimonios sobre la gestión de la emergencia. La principal controversia son los mensajes que Cuenca envió a Pradas sobre la inconveniencia de ordenar ningún confinamiento de la población, y el origen de la posición que Cuenca sostuvo respecto a este asunto y que plasmó en unos wasaps en los que decía: "De confinar, nada".