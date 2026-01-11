La pública Aragón TV estrena tres contratos con el Grupo Henneo por 67,4 millones a las puertas de las elecciones

El grupo privado de comunicación Henneo, levantado en torno al hegemónico Heraldo de Aragón, será al menos durante tres años más quien controle la información y realice los programas de actualidad, entretenimiento y deportes que la televisión pública regional, Aragón TV, ofrezca a los ciudadanos de esta comunidad. Con opción a dos años y nueve meses más de prórroga automática sin concurso.

La entrada en vigor de estos contratos, por un valor conjunto de 67,4 millones de euros, ha tenido lugar en pleno periodo electoral —Aragón vota el próximo 8 de febrero—. Sin embargo, las adjudicaciones tuvieron lugar el año pasado, antes de que el presidente regional, Jorge Azcón (PP), decidiese adelantar la convocatoria.

Por volumen, estos contratos consumirán en torno al 40,6% de todo presupuesto de la radio y la televisión aragonesa a lo largo de tres años.

De hecho, aunque el PP le ha dado continuidad, el modelo de televisión pública de contenidos privatizados fue puesto en marcha por el PSOE. Y, en ambos casos, el gran beneficiario ha sido el grupo propietario de Heraldo de Aragón, el diario más influyente de la comunidad, lo que en la práctica ha garantizado a sus dueños una influencia mediática sin parangón.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), la entidad de la que dependen Aragón TV y Aragón Radio, siempre ha estado bajo control gubernamental: sus órganos rectores —el consejo de administración y la dirección general— se eligen por mayoría absoluta del parlamento regional —las Cortes de Aragón–, la misma que elige al Gobierno autonómico.

En la actualidad, el consejo tiene mayoría de PP y Vox, y su directora general es Raquel Fuertes, ex jefa de prensa y ex jefa de gabinete de Roberto Bermúdez de Castro cuando era portavoz y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón entre 2011 y 2015, durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi (PP) y actual consejo del Ejecutivo de Azcón. Durante ocho años y tres meses, Fuertes trabajó además en el departamento de comunicación del grupo Henneo, el mismo que acaba de recibir el contrato millonario con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Las empresas del grupo que han obtenido las adjudicaciones son Factoría Plural SL, Chip Audiovisual SA y Global Studio News SL. La primera tendrá en sus manos la “elaboración de 1.300 horas de contenidos audiovisuales bajo la iniciativa, encargo y supervisión de Televisión Autonómica de Aragón, destinados a integrarse en su parrilla de programación, en sus canales de difusión y en sus plataformas digitales”. Esta empresa se hizo con el contrato por 30.085.263,32 euros, IVA incluido, sin tener siquiera que competir con otra oferta, según los datos recogidos por el Portal de la Contratación.

Informativos ’privados’

Chip Audiovisual SA obtuvo, por su parte, la adjudicación para la “elaboración de contenidos para la producción de los distintos programas y formatos informativos de los canales de difusión de Televisión Autonómica de Aragón y de sus plataformas digitales”. Lo consiguió por 26.604.314,67 euros, IVA incluido, imponiéndose en este caso a una empresa del grupo Prensa Ibérica, propietario de El Periódico de Aragón y controlado por el empresario Javier Moll.

La tercera empresa de Henneo beneficiada por estas adjudicaciones es Global Studio News SL. En este caso, obtuvo el contrato de elaboración de “contenidos para la producción de los distintos programas y formatos deportivos de los canales de difusión de Televisión Autonómica de Aragón, de Radio Autonómica de Aragón y de sus plataformas digitales” por un total de 10.761.278,68 euros, IVA incluido. En este caso, su oferta se impuso a la del grupo Séptima Media, presidido por Alejandro Samanes Prat, según fuentes del grupo aragonés.

La adjudicación de estas tareas a empresas del grupo da continuidad al dominio prácticamente absoluto del ecosistema mediático aragonés que desde hace décadas ha venido ejerciendo Heraldo de Aragón y que en los últimos años se ha ido expandiendo gracias a la influencia de otras empresas de comunicación, de producción audiovisual y de servicios tecnológicos.

Henneo ya es uno de los grupos de comunicación y tecnología más importantes de España, con el Heraldo de Aragón, diario fundado en 1895, como pieza nuclear. A partir de ese buque insignia, la compañía ha desarrollado un vasto ecosistema mediático que integra medios de ámbito nacional, económico y regional, producción audiovisual, servicios de publicidad y plataformas tecnológicas. Entre sus principales medios figuran 20minutos —uno de los diarios digitales más leídos de España—, el económico La Información y publicaciones especializadas como Cinemanía, además de Heraldo de Aragón y el Diario del Alto Aragón.

Fuentes del grupo consultadas por infoLibre subrayan que Factoría Plural, la encargada de realizar los programas de Aragón TV, “es la tercera productora en horas de producción de España y trabaja, además de en Aragón, para las televisiones autonómicas de Extremadura y Madrid. Anteriormente, también lo hizo en Valencia y tiene proyectos en RTVE, en HBO y en otras plataformas y cadenas nacionales”.

De lo que no hay duda es de que Aragón TV cuenta con el respaldo de la audiencia. Cerró 2025 con un 12,2 % de cuota de pantalla, el mejor resultado de los 19 años de historia de la cadena, solo por detrás de Antena 3. De hecho, es la televisión autonómica pública con mejor desempeño, solo por detrás de la catalana TV3 y muy por encima de Telemadrid, la gallega TVG, La 7 de Murcia, la valenciana À Punt o Canal Extremadura.

Sus informativos, que también elabora Henneo a través de Chip Audiovisual SA, registran cifras que refuerzan su capacidad de influir en la opinión pública: las dos ediciones de Aragón Noticias promediaron en 2025 un 23% y lograron aventajar a la segunda opción en un punto (Antena 3, 22%), muy por encima de sus demás rivales.

Además de su actividad editorial, Henneo ha impulsado una importante diversificación empresarial que la sitúa en varios segmentos estratégicos del sector. Su plataforma publicitaria Alayans integra servicios de comercialización y análisis de datos que gestionan campañas tanto para medios propios como externos.

La consultora tecnológica Hiberus, vinculada al grupo, ha consolidado a Henneo en el campo de la transformación digital y la tecnología aplicada al periodismo, con una plantilla que supera los 4.500 trabajadores y una expansión internacional en sectores de desarrollo de software y big data. Esta empresa acaba de firmar un acuerdo con Telefónica Tech para la adquisición de los negocios de esta filial de la operadora de telecomunicaciones Telefónica en Colombia, México y Chile.

Volumen de negocio

Henneo declara un crecimiento sostenido: en 2024, el grupo registró un aumento del 22,3% en su cifra de negocio, superando los 297 millones de euros, y reforzando su presencia en los mercados audiovisual, tecnológico y publicitario.

La influencia del grupo tiene una dimensión tanto regional como nacional. En Aragón, Heraldo de Aragón y sus medios asociados son referentes informativos con una penetración que, según estimaciones del propio grupo, alcanza al 90% de la audiencia de la comunidad autónoma. Esta posición ha convertido a Henneo en un actor central en la configuración del panorama mediático aragonés, donde sus contenidos tienen un impacto significativo en la opinión pública y en el debate local sobre política, sociedad y economía.

A nivel nacional, cabeceras como 20minutos y La Información contribuyen a su visibilidad y alcance, situando al grupo entre los principales editores de noticias digitales en España y otorgándole capacidad de influencia en la conversación mediática sobre asuntos de interés general.

El propietario mayoritario del grupo son los miembros de la cuarta y quinta generación de la familia De Yarza, tradicionalmente vinculada a Heraldo de Aragón, que mantiene el control del capital junto a Ibercaja Banco.

Pero el grupo no publica la actual distribución de la propiedad, pese a que así lo ordena desde febrero de 2025 el Reglamento Europeo de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). No obstante, en la estructura de gestión figuran destacados miembros de esa familia, como Fernando de Yarza López-Madrazo, en calidad de presidente, e Íñigo de Yarza López-Madrazo, consejero delegado.