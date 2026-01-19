Sánchez declara tres días de luto oficial y anuncia una investigación para "dar con la verdad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes desde el lugar donde se ha producido la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro que ha causado al menos 39 fallecidos. El líder del Ejecutivo ha decretado además tres días de luto oficial.

"Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta", ha reafirmado tras visitar el lugar del accidente, y se ha comprometido ante los ciudadanos a informar "con absoluta transparencia y absoluta claridad", sobre los motivos que han provocado el descarrilamiento y choque de dos trenes.

Sánchez ha comparecido acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha agradecido la "cooperación de todos los habitantes" de la localidad. También le han respaldado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Transportes, Óscar Puente, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como del alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno.

También ha garantizado a las víctimas y sus familiares, en coordinación con todas las administraciones, a protegerlas y asistirlas "en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario".