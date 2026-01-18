Pedro Sánchez, a las víctimas: "Todo el país las acompaña"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su "profundo dolor" por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). El líder socialista ha querido expresar en un post en la red social X sus "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas".

"Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro. Todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada sin descanso", ha añadido Sánchez.

Al menos 21 personas han muerto, hay un centenar de heridos —30 de ellos muy graves— y un número no precisado están atrapados tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación que se ha abierto.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha publicado un mensaje en X en el que afirma que está muy pendiente de los trabajos de emergencias.

"Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado. Gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno", ha apuntado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho a través de Bluesky que sigue "atentamente" la trágica noticia del accidente ferroviario en Adamuz.

"Quiero agradecer la rápida actuación del personal de emergencias y mandar todo mi apoyo a las personas afectadas y a las familias de las personas fallecidas", ha afirmado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha referido al suceso y ha afirmado que acaba de hablar con el presidente andaluz, Juanma Moreno, para transmitirle su solidaridad.

"Los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias. Eso es lo importante ahora", ha dicho Feijóo, quien ha enviado todo el ánimo a los afectados y a sus familias en estos momentos de angustia.

La presidenta de la Comisión Europea y al presidente del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola, respectivamente, han transmitido también su pésame a los familiares de las víctimas.

En su cuenta de X, Von der Leyen se ha referido a las "terribles noticias" del accidente de trenes de Córdoba, y ha transmitido su pesar a las familias y seres queridos de las víctimas mortales "y al pueblo español".

"Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos", ha escrito.

Por su parte, la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, se ha sumado a las condolencias también en la red social X.

"Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos. Les deseo que encuentren fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles, y que los heridos se recuperen pronto. Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha transmitido.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha mostrado consternado y ha trasladado su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español". "Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados", ha escrito en X.

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha dicho por su parte que sigue "con profunda preocupación" las noticias sobre el descarrilamiento y ha enviado su pésame y su afecto a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como su apoyo a las personas heridas y afectadas.

"Gracias a los equipos de emergencia por su rápida actuación", ha señalado.