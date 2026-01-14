Montero niega un "cupo separatista" en la nueva propuesta de financiación autonómica
La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que es "mentira" que se haya pactado "un cupo separatista" en la nueva propuesta de financiación autonómica, informa EFE.
"Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña", ha apuntado en una rueda de prensa tras la cumbre sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que ha propuesto el Gobierno.
Según Montero, todos los datos ponen de manifiesto que siempre que se ha planteado una propuesta para un territorio se ha hecho extensivo al resto de territorios y que "no hay ningún tipo de privilegio, de trato de favor, con ninguna comunidad autónoma".
