‘Salud frente al bulo’: infoLibre analiza con Mónica García la amenaza de la desinformación en sanidad

Entre los bulos a los que nos enfrentamos cada día cuando encendemos el teléfono móvil, unos de los que mayores riesgos implican son los relacionados con la salud, que se han convertido ya en un riesgo para la salud pública. Este tema centrará el debate del foro ‘Salud frente al bulo’, que infoLibre organiza el 19 de marzo en colaboración con el Ministerio de Sanidad y que contará con la ministra, Mónica García.

Durante la pandemia de covid-19, esta desinformación se propagó principalmente a través de WhatsApp, X (por aquel entonces aún Twitter) y Facebook. Del total de bulos que se propagaron durante ese tiempo, el 82,9% estaba relacionado con la ciencia y la salud, un dato extraído del análisis de 187 bulos identificados por Maldita.es, Newtral y EFE Verifica entre marzo y junio de 2020.

Los bulos, lejos de desaparecer, se adaptan a las corrientes informativas del momento. Cáncer, salud mental, vacunación infantil, salud sexual y reproductiva… Cualquier aspecto de nuestra salud puede verse influido por las creencias más que por la ciencia.

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En esta compleja situación, infoLibre organiza un foro que une la explicación institucional, el análisis de diferentes expertos y un debate riguroso. El objetivo es claro: ofrecer a la ciudadanía las herramientas necesarias para entender por qué ocurre esto, cuáles son las consecuencias y cómo pueden defenderse de los bulos a través del conocimiento, la evidencia científica y la responsabilidad pública.

El foro “Salud frente al bulo”, con el apoyo del Ministerio de Sanidad (@sanidadgob), tendrá lugar el próximo 19 de marzo en el Taller de Ideas (Cardenal Cisneros, 74, Madrid) y podrá seguirse también en YouTube y en la red social X, en directo, de 11:00 a 12:30 h.

Además de la ministra, este foro contará con la participación en una mesa de debate con Pampa García Molina , coordinadora del Science Media Centre España (FECYT); Aser García Rada , pediatra y doctor en Medicina (UCM); Graziella Almendral , Secretaria General de Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS); y Araceli Rivera, enfermera de familia (SEMAP/FAECAP).