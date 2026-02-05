El Gobierno venezolano detiene a Alex Saab, exministro de Maduro, en una operación con el FBI

Álex Saab, antiguo colaborador cercano del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y empresario ha sido capturado en Caracas en una operación conjunta con Estados Unidos, según informa EFE. Caracol Radio ha podido confirmar con fuentes de inteligencia de Estados Unidos que el supuesto “testaferro” de Nicolás Maduro ha sido capturado en Venezuela. La agencia de noticias Reuters también ha podido contrastar la actuación con un funcionario policial estadounidense.

Saab era ministro del Gobierno de Maduro y, posteriormente del de Delcy Rodríguez, hasta que el 16 de enero la nueva presidenta fusionó su ministerio, el de Industrias y Producción Nacional, con el de Comercio Nacional para conseguir una “nueva instancia” que delegó en Luis Antonio Villegas.

Según Caracol Radio, Saab estaría en poder del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a la espera de ser extraditado otra vez a Estados Unidos. Este segundo envío se produciría después del que Cabo Verde llevó a cabo en octubre de 2021, cuando se produjo la primera detención de Saab. Por su parte, el periódico colombiano El Tiempo señaló que agentes federales de EEUU al parecer informaron a Saab de que el Gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, tenía "planes para arrestarlo".

Preguntado por EFE sobre la operación contra el colombiano que más poder tuvo dentro del Gobierno venezolano, el FBI no desmintió la información y se limitó a responder "sin comentarios". Por su parte, la Fiscalía venezolana dijo a EFE que "no hay confirmación de esa información", igual que fuentes diplomáticas de Colombia en Caracas dijeron que "la embajada no está en capacidad de confirmar eso".

Horas después, el presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, dijo no tener información al respecto, tras ser consultado por la prensa durante una declaración al término de una reunión de diálogo con sectores opositores. "Soy diputado [...] no forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso", indicó.

Entre tanto, la esposa de Saab, Camilla Fabri, que encabeza el programa gubernamental Misión Vuelta a la Patria, recibió este miércoles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, un vuelo con migrantes venezolanos procedente de Estados Unidos, según imágenes difundidas por el canal privado Globovisión.

Saab ya había sido detenido en 2020 en Cabo Verde por lavado de dinero y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser testaferro del Gobierno de Venezuela. Por este caso, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de EEUU, Joe Biden. En marzo de 2024, la Justicia estadounidense desestimó los cargos contra Saab.