El PP de Madrid presionó a una edil de Móstoles para que no denunciase acoso sexual de su alcalde

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid presionó a una concejala de su partido en Móstoles para que no denunciase a Manuel Bautista, alcalde de la ciudad, por acoso sexual, acoso laboral y trato degradante.

La información adelantada por El País destaca que esta edil, que salió elegida en las elecciones municipales de 2023 tras llevar ya unos meses trabajando activamente en la carrera de Bautista hacia la alcaldía, pidió ayuda a su partido en varias ocasiones. Tres cartas, dos reuniones y otro intento fallido de reunión que no sirvieron para conseguir su objetivo: sentir el amparo de su partido.

Tras pedir ayuda —una de las cartas iba dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso—, la edil asegura que desde su partido no hicieron más que presionarla. Dentro del PP, el caso fue asignado a Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, que le dijo en una reunión en marzo de 2024 a la potencial denunciante que “una denuncia pública" le iba a perjudicar. "Protegerte es no hacer nada”, continuó.

En la misma cita estaba Alfonso Serrano, diputado de la Asamblea de Madrid y senador, que también incidió, siempre según el relato de la mujer, en lo poco podían ayudarla desde el partido: “Estamos aquí para ayudarte, podemos hablar contigo. ¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución”.

Tras varios meses sin conseguir una reparación del partido, abandonó el acta de concejal, se dio de baja del partido y volvió a su vida profesional previa a la política.