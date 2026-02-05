Transparencia total
Transparencia total
Buscar
DIRECTO Sigue en directo la información del temporal

ACOSO SEXUAL

El PP de Madrid presionó a una edil de Móstoles para que no denunciase acoso sexual de su alcalde

  • La concejala asegura haber sido objeto de acoso sexual, acoso laboral y trato denigrante por parte del alcalde mostoleño, Manuel Bautista
  • Pidió ayuda seis veces al partido, una de ellas a Ayuso, pero solo encontró altos cargos que la incitaban a no declarar
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, interviene durante un acto de campaña del partido, en el Parque Finca Liana, a 28 de mayo de 2024, en Madrid (España).
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, interviene durante un acto de campaña del partido, en el Parque Finca Liana, a 28 de mayo de 2024, en Madrid (España). A. Pérez Meca / Europa Press

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid presionó a una concejala de su partido en Móstoles para que no denunciase a Manuel Bautista, alcalde de la ciudad, por acoso sexual, acoso laboral y trato degradante.

La información adelantada por El País destaca que esta edil, que salió elegida en las elecciones municipales de 2023 tras llevar ya unos meses trabajando activamente en la carrera de Bautista hacia la alcaldía, pidió ayuda a su partido en varias ocasiones. Tres cartas, dos reuniones y otro intento fallido de reunión que no sirvieron para conseguir su objetivo: sentir el amparo de su partido.

La Justicia confirma el despido de un encargado por acoso sexual a tres empleadas con discapacidad

La Justicia confirma el despido de un encargado por acoso sexual a tres empleadas con discapacidad

Ver más

Tras pedir ayuda —una de las cartas iba dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso—, la edil asegura que desde su partido no hicieron más que presionarla. Dentro del PP, el caso fue asignado a Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, que le dijo en una reunión en marzo de 2024 a la potencial denunciante que “una denuncia pública" le iba a perjudicar. "Protegerte es no hacer nada”, continuó.

En la misma cita estaba Alfonso Serrano, diputado de la Asamblea de Madrid y senador, que también incidió, siempre según el relato de la mujer, en lo poco podían ayudarla desde el partido: “Estamos aquí para ayudarte, podemos hablar contigo. ¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución”.

Tras varios meses sin conseguir una reparación del partido, abandonó el acta de concejal, se dio de baja del partido y volvió a su vida profesional previa a la política.

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats