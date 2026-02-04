La borrasca Leonardo empezará a debilitarse el viernes, pero el sábado llega un nuevo ciclón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que la borrasca Leonardo, que dejará estos días "precipitaciones fuertes y persistentes" en la península, salvo en el nordeste, empezará a debilitarse este viernes aunque se prevé la llegada de una nueva el próximo sábado. En un aviso especial publicado este miércoles, el organismo nacional ha anticipado que se mantendrá en los próximos días "una circulación atlántica inducida por la borrasca Leonardo".

Se esperan, en consecuencia, "precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, zona centro y Galicia, con acumulaciones que serán muy significativas en zonas montañosas a barlovento del flujo de oeste y suroeste". El comunicado ha señalado asimismo que, debido al "alto nivel de saturación del suelo y deshielos", se dará un "significativo impacto hidrológico" en cuencas de las vertientes atlántica y mediterránea de Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

Leonardo traerá estos días una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo generalizado, y serán probables los deslizamientos de tierra y los daños en bienes e infraestructuras. Así, el jueves se contemplan precipitaciones generalizadas y persistentes y la península estará bajo el efecto de un "flujo húmedo y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo".

La variable más destacable ese día, según esto, será el viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas del territorio, salvo el tercio nordeste. En áreas montañosas de la mitad sur y litorales expuestos de Alborán se superarán los 90-100 km/h.

Las precipitaciones serán menos probables y de carácter débil y ocasional en las islas y el extremo sureste. Habrá bancos de niebla en regiones de montaña e interiores de Galicia, con brumas frontales según pase el frente.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.500/1.800 metros en Pirineos y superior a los 2.000 metros en el resto, donde terminará bajando hasta los 1.500.

Las temperaturas ascenderán en la mayor parte del país, de forma más acusada para las mínimas, y pudiendo hacerlo de forma localmente notable en zonas del extremo este peninsular. Únicamente se mantendrán con pocos cambios o algunos descensos las máximas en el cuadrante noroeste y las mínimas en el suroeste. Se registrarán heladas débiles en Pirineos que podrán afectar puntualmente a otras montañas de la mitad norte.

El sábado llega una nueva borrasca

En su comunicado, la Aemet ha anticipado que Leonardo comenzará a "debilitarse progresivamente" el viernes, si bien continuará su influencia aunque menor, con precipitaciones por la vertiente atlántica peninsular. La cota de nieve se situará por debajo de los 1.000 metros en el cuadrante noroeste y entre 1.200-1.400 metros en el resto. Pero pese a su debilitamiento, se contempla para el sábado la llegada de una nueva borrasca atlántica, que intensificará las precipitaciones y el viento. Se esperan rachas muy fuertes en el tercio sur y sureste peninsular y el temporal marítimo será significativo en Galicia y Cantábrico.

El domingo, y tras el paso de la borrasca atlántica, las altas presiones se establecerán por el suroeste península con el viento de componente oeste.

Miles de evacuados

El paso de la borrasca Leonardo por España ha ocasionado este miércoles en Andalucía el desalojo de más de 3.500 personas, el corte de 52 carreteras y un herido por el derrumbe de una vivienda en Ubrique (Cádiz). Además, casi 3.800 andaluces se han quedado sin luz y, entre algunos incidentes registrados, la Guardia Civil ha tenido que auxiliar a setenta personas, incluida una enfermera que quedó atrapada en un vadeo del río Cubillas, en Granada.

En Andalucía está activo el nivel rojo -riesgo extraordinario- en Grazalema (Cádiz), con más de 400 desalojados. Solo allí se han recogido 390 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las 16.30 horas, equivalente a lo que llueve en Madrid en todo un año, según la Aemet. Asimismo, en Ronda (Málaga) podrán superarse 200 litros por metro cuadrado en 24 horas.

El desprendimiento de una gran roca desde una ladera ha provocado el colapso completo de una vivienda en Ubrique (Cádiz), donde los bomberos tuvieron que rescatar a una persona que quedó atrapada y que presentaba politraumatismos. La persona herida fue evacuada en ambulancia al hospital.

La ciudad autónoma de Ceuta se ha visto aislada por mar y aire debido a rachas de más de 90 kilómetros por hora, que han provocado la cancelación de servicios de transporte. Se mantiene el aviso naranja por el temporal, que ha provocado más de 60 atenciones de emergencia.

Alteraciones en carreteras

El temporal ha obligado también a cortar por inundaciones y desprendimientos 84 carreteras secundarias, la mayoría en Andalucía, y otras 71 vías se han visto afectadas por la nieve, 5 de ellas de la red principal.

La provincia de Cádiz ha sido la más perjudicada por las lluvias con hasta 33 vías intransitables, seguida de Sevilla y Córdoba, con 9 cerradas en cada caso. Otras vías han sido cortadas por inundaciones en Granada, Málaga, Cáceres, Burgos, León, Valladolid, Zamora y Gran Canaria, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Según las autoridades locales, lo más preocupante son los cauces de los ríos, con 14 en nivel rojo en situación de riesgo extremo, igual que se encuentran 10 embalses, y 31 en nivel naranja.

En cuanto al tráfico ferroviario, la compañía Renfe mantiene suprimidos todos los servicios ferroviarios de Andalucía excepto la Alta Velocidad Córdoba-Madrid; la Media Distancia Jaén-Madrid y la línea de Cercanías de Málaga C1 por el temporal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido en un mensaje den X la "máxima precaución" ante este temporal y que se eviten los desplazamientos innecesarios.

La situación en otras zonas del país

En nivel rojo se encuentran dos tramos de la cuenca del Duero y otros seis en naranja. Por otra parte, el río Tajo fluye por Toledo con un caudal de 300 metros cúbicos por segundo y está siendo monitorizado por la Policía Local y Protección Civil.

En Galicia, el Plan de control y seguimiento del caudal de los ríos (Inungal) continúa activo con el foco puesto en trece ríos de las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra antes de otra alerta naranja por lluvias intensas en el interior de esta última provincia. La Xunta pide mantener la precaución en el entorno de esos ríos ante la posibilidad de que se produzcan desbordamientos puntuales.

En la provincia de A Coruña son el Mero (Cambre), Sar (Ames), Barcés (Abegondo), Valiñas (Culleredo) y Tambre (Oroso y Trazo); en Pontevedra están afectados el Maceiras (Redondela), Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar) y Miño (Salvaterra de Miño), río que también está en vigilancia en los ayuntamientos ourensanos de A Peroxa, Ribadavia y la capital de provincia. En Ourense también se vigila los ríos Avia (Ribadavia), Arnoia (Baños de Molgas), Limia (Bande) y Támega (Castrelo do Val y Oímbra).