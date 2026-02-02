La Aemet avisa de fenómenos adversos desde el miércoles por la llegada de la borrasca Leonardo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido hoy un aviso especial de fenómenos adversos desde el miércoles debido a la llegada de la borrasca Leonardo, que dejará grandes acumulados de aguas y probables deslizamientos de tierra, informa EFE.

Según ha informado la Aemet este lunes, se prevé que las condiciones meteorológicas se recrudezcan a partir de ese día con la llegada de "la extensa borrasca Leonardo", que se mantendrá estacionaria al noroeste de Galicia hasta el fin de semana.

Se pronostican precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo "ya son elevadas".

Mucha lluvia y rachas fuertes de viento en el tercio sur

Las acumulaciones serán muy importantes en zonas montañosas, dando lugar a un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea, así como probables deslizamientos de tierra.

Leonardo traerá rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo bastante generalizado, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras.

De acuerdo con la agencia, el miércoles será el día de mayor adversidad del episodio, con la llegada de una masa templada y húmeda junto con los primeros sistemas frontales asociados a Leonardo, que se caracterizarán por su gran extensión espacial y su disposición paralela al flujo de niveles bajos, que ganará intensidad, dando lugar a precipitaciones intensas y muy persistentes en el tercio sur peninsular.

Las precipitaciones serán "relevantes" en Grazalema (Cádiz), la Serranía de Ronda (Málaga) y el entorno del Estrecho, pudiendo superarse localmente los 200 a 250 litros en 24 horas.

En otros puntos de las cordilleras Béticas, las acumulaciones también serán importantes, alcanzándose los 100 litros a lo largo del día, con mayor probabilidad de la Sierra de Cazorla y de Sierra Nevada.

Las lluvias se extenderán con intensidades moderadas al resto de la Península y Baleares, manteniéndose la cota de nieve en torno a 800 metros en puntos de la mitad norte, con nevadas a primeras horas en los principales sistemas montañosos, y al norte y este de Castilla y León.

Por otro lado, se registrarán rachas muy fuertes de viento desde las últimas horas del martes en el extremo suroeste peninsular, extendiéndose a amplias zonas de Andalucía durante la jornada del miércoles, y hasta 100 kilómetros por hora (km/h) que se podrían alcanzar en el área del Estrecho.

El temporal marítimo será especialmente acusado en Alborán, con un poniente muy intenso que dará lugar a olas entre 4 y 5 metros.

El jueves persistirán las precipitaciones

Las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves, cuando la Península continuará bajos los efectos de un flujo húmedo del oeste a suroeste, trasladándose las acumulaciones más significativas a la vertiente atlántica gallega y al sur del Sistema Central occidental, donde se podrían superar los 80 litros en 12 horas.

Cantidades similares se alcanzarán en puntos de las cordilleras Béticas que ya habrían recibido mucha precipitación durante la jornada previa, con posibilidad de que a lo largo de ambos días se recojan localmente 400 litros.

Además, el frente frío asociado a Leonardo recorrerá el oeste y sur peninsular, dando lugar a su paso a chubascos fuertes, más probables en puntos de Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía. La masa de origen tropical irá siendo reemplazada progresivamente por otra más fría.

El viento soplará con rachas muy fuertes que podrán darse en amplias zonas del territorio, a excepción del cuadrante nordeste. En áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán se superarán los 90 a 100 km/h.

Arreciará el temporal marítimo en el Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo se extenderá hacia Baleares.

El viernes Leonardo comienza a debilitarse

A partir del viernes 6 se espera que Leonardo comience a debilitarse al noroeste de Galicia, continuando su influencia sobre el territorio, aunque con menor fuerza que los días anteriores.

Es probable que continúen las rachas localmente muy fuertes y el temporal marítimo, así como la persistencia de las precipitaciones en el tercio sur peninsular, en la vertiente atlántica gallega y al sur del Sistema Central occidental durante el viernes y el sábado.

La Aemet recomienda un seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días.

Leonardo es la sexta borrasca que afecta a la península Ibérica después de Goretti, Harri, Ingrid, Joseph y Kristin.