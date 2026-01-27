La borrasca Joseph deja más de 800 incidencias en Galicia por accidentes e inundaciones

El paso de la borrasca Joseph por Galicia ha dejado más de 800 incidencias relacionadas con la lluvia y el viento, principalmente con inundaciones y desprendimientos de ramas y piedras sobre las carreteras, que han provocado un reguero de accidentes, según informa EFE.

Ya cuando caía la tarde del lunes, sobre las seis, comenzaron las incidencias, pero las registradas no superaban las 400. Sin embargo, en las últimas horas del día y el martes por la mañana hasta las ocho se han duplicado los avisos a los servicios de emergencias.

Uno de los accidentes más aparatoso se registró a primera hora de este martes en la AP-9, a la altura de Oroso (A Coruña). Se trata de una colisión múltiple -entre 12 y 14 vehículos, según la Guardia Civil- que ha provocado el corte total de la principal vía de comunicación terrestre de la comunidad en dirección Santiago de Compostela.

Entre los heridos figuran los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, quienes viajaban en uno de los vehículos de camino al pleno del Parlamento en el Pazo do Hórreo en Santiago y han sido trasladados a un centro hospitalario.

Las lluvias han sido intensas en el interior de la provincia de Pontevedra, donde estaba activada la alerta roja, y donde se han superado los 150 litros por metro cuadrado acumulados en municipios como Forcarei.

El Ayuntamiento de Lugo ha informado que las copiosas precipitaciones de las últimas horas han provocado una subida de caudal del río Miño a su paso por la ciudad, con unos niveles que "ya superan el umbral de prealerta".

El viento también ha soplado con intensidad durante toda la madrugada en toda la comunidad, con una ráfaga que ha superado los 146 kilómetros por hora en Carballeda de Valdeorras (Ourense) y numerosos puntos tanto en la costa como en altura con ráfagas superiores a los 100 km/h.

Además de las incidencias en las carreteras, durante este martes se realizarán trabajos de reconocimiento de la infraestructura ferroviaria tras los cortes de ayer lunes. De este modo se mantienen planes alternativos de transporte por carretera entre Ourense y Vigo así como entre Ourense y Santiago en trenes de media distancia.

Los servicios del eje atlántico de ancho convencional se prestarán con origen/destino alternativo Vigo Urzaiz-A Coruña.

Durante esta jornada seguirá lloviendo, aunque con menos intensidad, y está activada la alerta naranja en todo el litoral por olas que pueden alcanzar los siete metros, según la previsión de MeteoGalicia.

El temporal provoca el derrumbe de dos edificios en Ponferrada y Segovia sin heridos

El temporal de lluvia y viento que azota la península ha provocado el derrumbe de dos edificios -uno semiabandonado y el otro deshabitado- en Ponferrada (León) y en Segovia, sin que se haya registrado ningún herido.

En el caso de Ponferrada, el edificio, en estado ruinoso, y que se usaba como garaje en superficie en la avenida de Compostilla en Ponferrada (León), se ha derrumbado esta madrugada. El derrumbe de parte del tejado y de una pared se ha producido sobre las seis de la mañana y ha causado daños a cuatro coches que se encontraban en su interior y a dos que estaban aparcados fuera.

Fuertes lluvias desde este lunes, con especial atención en Galicia Ver más

El Ayuntamiento de Ponferrada ha anunciado que está analizando los expedientes de edificios que se encuentra en situación de abandono y adoptarán medidas preventivas para evitar que situaciones así vuelvan a suceder.

Por otra parte, un inmueble deshabitado en la calle Sacramento, en el barrio de Zamarramala de Segovia, se ha derrumbado este martes sobre las 7 de la mañana. Según una primera valoración efectuada por el Ayuntamiento de Segovia, el hundimiento podría estar directamente relacionado con el viento y la intensa lluvia caída durante la noche. Efectivos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Local de Segovia se han desplazado hasta el lugar para asegurar la zona, a la espera de que se finalicen las labores de retirada de escombros y limpieza del espacio.

El derrumbe ha provocado afecciones en la vía pública ya que los escombros han invadido la calzada, impidiendo el paso de vehículos por la zona y obligando a acordonar el entorno por motivos de seguridad, un hecho que ha tenido también repercusiones en el transporte urbano.