Fuertes lluvias desde este lunes, con especial atención en Galicia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes precipitaciones persistentes con acumulados notables en Galicia y el oeste del sistema central, además de viento fuerte con rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico oriental, Alborán y Baleares, según recoge EFE.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este lunes de que por condiciones meteorológicas adversas se encuentra suspendido el servicio de trenes entre Ourense y Santiago, y entre Ourense y Vigo-Guixar. Por su parte, Renfe ha indicado que los trenes de media distancia con llegada o salida desde o hasta Vigo Guixar se desviarán por Urzaiz con servicio por carretera para las estaciones intermedias.

La Xunta envío este domingo un Es-Alert por alerta roja de fuertes lluvias el lunes en el interior de la provincia de Pontevedra, de manera preventiva para garantizar la seguridad de la población, ante "el elevado riesgo de inundaciones asociadas a precipitaciones intensas".

El Ministerio de Trabajo, además, ha recordado que la emisión de este tipo de avisos permiten reducir o modificar la jornada laboral. "También dispones de cuatro días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al trabajo hasta que desaparezcan las circunstancias", ha incidido el departamento en redes sociales.

Se prevé que la península y Baleares sigan bajo una intensa circulación atlántica, llegando la borrasca Joseph.

Aunque por la mañana se esperan menos precipitaciones en el centro y este peninsular, se mantendrá nuboso. Desde las horas centrales, un nuevo frente asociado a una borrasca atlántica entrará por el oeste y barrerá la península, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que pueden afectar a todo el territorio, excepto el arco mediterráneo y Baleares.

Serán fuertes y persistentes, con acumulados notables en el noroeste, oeste del sistema central y con menor probabilidad en otras montañas. En Galicia se esperan, además de los mayores acumulados, un deshielo y que ocasionalmente vayan acompañadas de tormentas.

La cota de nieve irá aumentando de oeste a este, pasando de 900/1.100 metros en el tercio norte y 1.100/1.500 metros en el resto a quedar por encima de 2.000 metros. Sólo se esperan nevadas en el Pirineo, con acumulados significativos al principio, y en cumbres de montañas de la mitad norte.

En Canarias, cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios significativos. En el resto, las máximas en ascenso generalizado, salvo en el Ebro, donde predominarán los descensos; mínimas en ascenso, excepto en áreas puntuales del noroeste de Castilla y León y el Cantábrico; notable en amplias zonas de la mitad sur.

Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte. Viento del sur y oeste en general, que será de flojo a moderado en el interior peninsular y moderado en los litorales; se intensificará con la llegada del frente por el oeste.

Puede ser fuerte con rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental, Alborán y en Baleares y, al final del día, en el noroeste y la Cantábrica. De forma puntual se esperan rachas muy fuertes puntuales en sierras del interior del arco mediterráneo.

En Canarias, viento flojo, rolando al final a un oeste de intensidad moderada.

Predicción por comunidades

En Galicia llegan los cielos cubiertos y probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales dispersos en el litoral occidental y zonas altas del interior. Lluvias generalizadas de carácter persistente y chubascos que tienden a remitir al final del día, más frecuentes y abundantes en el interior de Pontevedra y sus zonas limítrofes con Ourense, sin que se descarten allí localmente fuertes.

Las temperaturas irán en ascenso, que en las mínimas será menos acusado y sin cambios en Montaña de Ourense y litoral de Pontevedra. Viento flojo del sur en el interior y moderado del suroeste en el litoral, que arrecia en la segunda parte del día, acompañado de rachas muy fuertes que se podrían dar en cualquier punto de la comunidad siendo más probables en zonas altas o expuestas.

En el Principado de Asturias habrá cielos cubiertos y lluvias y chubascos generalizados desde la mañana, débiles y ocasionalmente moderados, que al final del día serán más intensos en el oeste y con tendencia a remitir en este. Cota de nieve inicialmente en torno a 900-1.200 metros, aumentando rápido por la mañana por encima de 2.000 metros.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios significativos y máximas en ascenso, más acusado en el tercio occidental donde podría ser localmente notable; heladas débiles en zonas altas de la cordillera. Viento de componente sur, flojo en el interior donde arrecia en las últimas horas y flojo a moderado en el litoral. Rachas fuertes generalizadas al final del día que serán muy fuertes en la cordillera e interior y litoral occidental.

El cielo estará nuboso o cubierto en Cantabria, dependiendo de la zona pero habrá lluvias y chubascos generalizados desde la mañana con tendencia a remitir en las últimas horas. Cota de nieve inicialmente en torno a 900-1.200 metros, aumentando rápido por la mañana por encima de 2.000 metros junto a la llegada de las precipitaciones.

Las temperaturas mínimas tendrán un ligero descenso o sin cambios y máximas en ascenso, más acusado en la mitad norte; heladas moderadas en cotas altas de la cordillera que serán débiles y dispersas en zonas aledañas. Habrá viento de componente sur, flojo a moderado en el litoral y flojo en el interior donde arrecia en las últimas horas cuando irá acompañado de rachas fuertes generalizadas y muy fuertes en zonas altas del interior.

En el Euskal Herria, similarmente a Cantabria, el cielo estará nuboso o cubierto con lluvias débiles y algún chubasco en el litoral al principio; generalizados por la tarde, aunque tenderán a remitir al final del día. Temperaturas máximas en ascenso ligero en los litorales, más acusado en Vizcaya, y con pocos cambios en el resto.

El viento será flojo de componente sur en el interior y moderado en el litoral; rachas fuertes en el litoral al principio y muy fuertes en zonas altas del interior al final.

En Castilla y León el cielo también estará nuboso o cubierto dependiendo de la zona, con precipitaciones débiles o moderadas que podrán ser persistentes en zonas de montaña del extremo oeste y sur. La cota de nieve irá subiendo progresivamente hasta superar las cotas más elevadas. La temperaturas serán mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ascenso, más acusado en áreas de montaña, donde se esperan heladas débiles o moderadas. Viento del suroeste, con algunas rachas fuertes o muy fuertes a últimas horas en cotas altas de la Cantábrica y puntos del tercio occidental.

En la Comunidad Foral de Navarra el cielo será nuboso o cubierto, y habrá lluvias débiles y chubascos que afectarán al Pirineo durante la madrugada, tendiendo a remitir por la mañana; se volverán a repetir de forma más generalizada al final del día. La cota de nieve en torno a 900-1.200 metros que sube rápidamente al inicio de la tarde a más de 2.000 metros.

También las temperaturas serán mínimas en ascenso salvo en la vertiente Cantábrica donde no se esperan cambios; máximas en descenso, menos acusado o sin cambios en el tercio septentrional. Viento flojo del noroeste acompañado de rachas fuertes que al final de la mañana virará a sureste sin que se descarte alguna racha muy fuerte en zonas altas de la vertiente Cantábrica, así como en la vertiente norte del Pirineo al final.

En La Rioja el cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o moderadas, más frecuentes durante la segunda mitad del día. La cota de la nieve subirá rápidamente desde unos 1.200 metros hasta superar las cotas más elevadas.

Las temperaturas irán en ligero o moderado ascenso, menos las máximas en el valle, que descenderán. Viento del suroeste en la sierra, con rachas fuertes o muy fuertes al final del día, mientras que en el valle predominará el viento variable, flojo o moderado.

Aragón tendrá cielos nubosos en el Pirineo, aunque en el resto de la madrugada estará poco nuboso, aumentando a muy nuboso o cubierto en toda la comunidad a partir del mediodía. Se esperan precipitaciones en el tercio norte de madrugada, que tenderán a cesar por la mañana; se prevén nuevas precipitaciones débiles por la tarde en cualquier zona. La cota de nieve estará en torno a 800-1.000 metros en el Pirineo de madrugada, subiendo por la tarde a más de 2.000 metros.

El ascenso de las temperaturas mínimas será generalizado; máximas en ascenso en el Pirineo y sistema Ibérico, en descenso en el Valle del Ebro occidental y sin cambios en el oriental. Heladas débiles en el Pirineo y zonas altas del sistema Ibérico. Viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte de madrugada; disminuirá a flojo de dirección variable en el Valle del Ebro y el Pirineo por la tarde. Hay probabilidad de rachas muy fuertes en el sistema Ibérico y de ventisca en cotas altas del Pirineo de madrugada.

En Catalunya el cielo estará nuboso en el Pirineo y poco nuboso en el resto por la mañana, aumentando a muy nuboso de oeste a este durante la tarde. En la depresión central, nubes de tipo bajo y bancos de niebla locales por la mañana. Se esperan precipitaciones en el Pirineo de madrugada y primeras horas de la mañana, que tenderán a cesar, y lluvias débiles en el tercio occidental por la tarde y a últimas horas.

La cota de nieve estará en torno a 900-1.100 metros a primeras horas y subirá a más de 2.000 metros durante la tarde; probable acumulación significativa de nieve en el Vall d'Arán durante la madrugada. Las temperaturas mínimas también iran en ascenso y máximas en ascenso en la mitad norte, con cambios ligeros en la mitad sur. Heladas débiles en el Pirineo y zonas colindantes.

Viento moderado de componente oeste en la mitad sur y cotas altas del Pirineo y flojo en el resto, con probables rachas muy fuertes en el litoral y prelitoral de la mitad sur; disminuirá en general a flojo de dirección variable por la tarde.

Según la zona de Extremadura el cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o moderadas, que localmente pueden ser persistentes en el norte, donde se esperan acumulados importantes. Las temperaturas irán en ascenso, más acusado en las mínimas, menos en el tercio norte, donde las temperaturas variarán muy poco. Algunas heladas débiles en cotas altas del norte montañoso y viento del suroeste, con rachas fuertes por la tarde.

En la Comunidad de Madrid los cielos serán nubosos o cubiertos y habrá probables nieblas en la sierra, sin descartarse en el centro y sur de la comunidad. Precipitaciones que se extenderán de oeste a este por la mañana, débiles al principio y moderadas a mediodía, disminuyendo a primeras horas de la tarde, excepto en puntos de la sierra y del extremo suroccidental, donde pueden ser persistentes.

La cota de nieve estará por encima de 2.000 metros y temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas de la sierra. Heladas débiles en zonas altas de esta zona y viento flojo del suroeste, aumentando a moderado por la tarde.

En Castilla-La Mancha cielos nubosos o cubiertos y probables nieblas en zonas de montaña, en la Alcarria, la Campiña de Guadalajara, valle del Guadiana y norte de Toledo. Precipitaciones de débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este por la mañana, pudiendo ser localmente persistentes en las zonas montañosas del oeste al final del día; serán menos probables e intensas en el sureste.

La cota de nieve estará por encima de 2.000 metros y temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el tercio sur y en las máximas del nordeste. Heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico y viento moderado del oeste y suroeste, con rachas muy fuertes en Albacete.

En la Comunitat Valenciana el cielo estará poco nuboso por la mañana, aumentando a muy nuboso por la tarde, cuando hay probabilidad de precipitaciones débiles en el interior de Valencia y en el norte de Castellón. Las temperaturas irán en ascenso, excepto las máximas del litoral de Castellón que bajarán ligeramente.

En el oeste habrá viento moderado, disminuyendo a flojo en Castellón por la tarde; habrá intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en el interior y prelitoral, y en zonas del litoral la primera mitad del día.

En la Región de Murcia los cielos estarán nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el noroeste. Temperaturas en ascenso, localmente notable en las mínimas del interior. Vientos flojos a moderados de componente oeste, soplando fuertes con rachas muy fuertes en zonas altas de madrugada.

En las Illes Balears habrá intervalos nubosos aumentando a partir de la tarde a cielo cubierto con probabilidad, preferentemente en Pitiusas, de alguna precipitación ocasional. Las temperaturas irán de un ligero a un moderado ascenso. El viento será fuerte en el oeste y en el noroeste habrá rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en general y de más de 100 kilómetros por hora en cumbres y cabos, disminuyendo por la tarde a moderado de componente oeste.

En Andalucía habrá cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas generalizadas, más intensas y persistentes en Grazalema y en las sierras Béticas; poco probables en el extremo oriental. Temperaturas en ascenso, localmente notable para las mínimas, y vientos moderados de componente oeste; fuertes con rachas muy fuertes en litoral y zonas altas orientales.

En Canarias habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados y temperaturas con pocos cambios. El viento será flojo de dirección variable girando a oeste y aumentando al final del día.