El temporal afecta a 153 carreteras, la mayoría en la red secundaria, y deja nevadas en el norte

El temporal de nieve y hielo que azota la Península afecta esta jornada a 153 carreteras, de las que 16 están cortadas mientras y 74 requieren el uso de cadenas o de neumáticos de invierno y no pueden circular camiones ni autobuses, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) y recoge EFE.

En la red principal hay afectadas 18 carreteras, ninguna cortada pero dos de ellas con cadenas y restricciones a vehículos pesados (nivel rojo) en diferentes puntos de Huesca: la A-21 entre Puente la Reina de Jaca y Albay, y la A-23 entre los kilómetros 372 y 394 hacia Francia, y entre Pardinilla y Guasa.

En esta red de alta capacidad hay tres carreteras en nivel amarillo, en las que se restringe la velocidad y se prohíbe el paso de vehículos pesados: la A-6 en el Puerto del Manzanal (León) y entre Zamora y León (Benavente-Valcabado del Páramo); la A-52 entre Zamora y Ourense (Triufé-A Canda) y en la provincia de Ourense entre A Canda y Ábedes, y la AG-53 en Pontevedra entre O Candedo y Amear.

En la red secundaria hay 16 carreteras cortadas por la nieve o el hielo en diferentes puntos de Granada, Teruel, Asturias, Albacete, Soria, Cáceres y Navarra.

Además hay 74 en nivel rojo y 21 en amarillo, por lo que la DGT recomienda precaución y que se consulte el estado del tráfico antes de desplazarse.

La DGT levanta las restricciones para los vehículos pesados embolsados en León

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado todos los embolsamientos de vehículos pesados en León, donde ayer viernes llegaron a estar retenidos 840 camiones en distintos tramos de la A-6 que une León con Galicia, y la AP-66 (León-Asturias).

La Subdelegación del Gobierno ha informado este sábado de que se han eliminado las restricciones preventivas y se actuará conforme al procedimiento habitual si la situación del tramo lo requiriera.

La situación registrada el viernes supuso las quejas de camioneros al considerar que los embolsamientos no estaban justificados y que en los tramos de carretera afectados la circulación era viable, llegando a señalar que en algunas vías tan siquiera había nevado.

A pesar de la mejora de la situación, la borrasca Ingrid sigue dejando este sábado su huella en las carreteras de la provincia y, según la última actualización de la DGT, se mantiene el nivel rojo en siete vías y puertos de montaña de la red de carreteras provincial donde es necesario el uso de cadenas para circular.

Además, en estos tramos se limita la velocidad a 30 kilómetros por hora y se restringe el tráfico a autobuses y vehículos pesados.

Las carreteras afectadas son LE-333, El Puertu - Cofiñal; LE-126 en La Baña; LE-142, Santa Marina de Somoza - Rabanal del Camino; LE-233, Besande - Siero de la Reina; LE-234, Siero de la Reina - Prior; LE-321 en Redipuertas; y la LE-333, entre Maraña y Cofiñal.

También es necesario el uso de cadenas en la carretera AS-228 en el Puerto de Ventana, que une Asturias y León, pero por la vertiente asturiana.

En alerta amarilla con limitaciones de velocidad a 60 kilómetros por hora y restricciones al tráfico pesado se encuentra el puerto del Manzanal en la A-6.

Por último, otras cuatro tramos viarios concentrados en la A-6 y en la N-630 en Arbás del Puerto el nivel verde prohíbe adelantar a los vehículos pesados.

La prohibición de adelantamiento se extiende la carretera a la A-231 que une León y Palencia, entre las localidades de Viloria de la Jurisdicción y Calzadilla de la Cueza y la carretera A-66 entre las provincias de León y Zamora, en el tramo entre Fresno del Camino y San Cristóbal de Entreviñas.

Camioneros que reanudan la marcha tras el temporal aseguran que no han "visto ni un copo de nieve"

Entre los más de 600 transportistas que a causa de las restricciones a la circulación de camiones por la borrasca Ingrid han pasado la noche en Benavente (Zamora), donde confluyen las autovías de acceso a Galicia A-52 y A-6, la sensación generalizada es la de haber perdido el tiempo y no haber podido regresar a casa por una prohibición de circular que no entienden.

Cuando este sábado por la mañana han podido reanudar la marcha, muchos de ellos han lamentado no haber estado las últimas horas con la familia, como el camionero gallego Ismael Alonso, que apenas ha avanzado cien kilómetros desde el jueves, camino del destino final de su ruta en Ribadavia (Ourense).

Antes de continuar la ruta desde Benavente, donde ha pasado la última noche, Ismael Alonso ha declarado a EFE que no ha visto “ni un copo de nieve, y desde ayer miramos también las cámaras de la DGT y estaba todo limpio".

Por ello, ha lamentado el retraso de dos días que lleva en su viaje desde Alicante a Ribadavia con un transporte de material de construcción.

También Ana, una transportista portuguesa residente en Pontevedra, que ha hecho noche en Madrid como consecuencia de las restricciones para camiones y este mediodía se encontraba a la espera de poder descargar su camión frigorífico en Benavente, ha lamentado el retraso, porque "a esta hora era ya para estar en casa".

En su caso, en la Comunidad de Madrid sí llegó a ver la nieve, aunque tampoco tuvo opción alguna de continuar camino, ya que, como ha señalado, les desvío la Guardia Civil a un aparcamiento para pasar en él la noche.