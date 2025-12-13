La borrasca Emilia deja nieve, oleaje y lluvia en Canarias y más de mil incidencias

La borrasca Emilia, que aún afecta a las islas, ha dejado en Canarias nieve en las cumbres, con temperaturas bajo cero, fuerte oleaje, lluvias y alrededor de 1.130 incidencias ocasionadas especialmente por el viento aunque ninguna de carácter grave, informa EFE.

Las mayores rachas de viento se han registrado en Izaña (Tenerife) con registros de 147 kilómetros por hora y es justo en la zona alta de esta isla, en el Parque Nacional del Teide, donde se ha producido la mayor nevada, con medio metro de nieve y temperaturas de -3 grados bajo cero.

Gran Canaria, con 680 incidentes, y Tenerife, con 340, han aglutinado la mayor parte de los servicios de asistencia principalmente por la caída de ramas, árboles, palmeras, objetos a la vía, bidones, placas solares, adornos de navidad y farolas.

El 112 ha recordado en sus redes sociales que la previsión meteorológica apunta a lluvias intensas en todas las islas durante la tarde de este sábado, pero también a tormentas, por lo que ha recordado no refugiarse bajo los árboles, ya que la madera mojada es conductora de la electricidad.

En cuanto al fuerte oleaje, los servicios de emergencia alertan de la subida durante la pleamar que se producirá de 20:40 a 21:20 horas.

Muchos espacios de playa y piscinas naturales han permanecido cerrados y las autoridades han insistido a la ciudadanía que cumpla con las recomendaciones, especialmente tras el fallecimiento el pasado fin de semana de cinco personas arrastradas por un golpe de mar, cuatro en Tenerife y una en Lanzarote.

La zona de la isla de Tenerife que más se ha visto afectada ha sido el área metropolitana (Santa cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna) y, de forma un poco más esporádica, municipios del norte, según han explicado a EFE fuentes del 112.

En Gran Canaria, la mayoría de los incidentes se han producido en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Ayuntamiento ha coordinado 257 actuaciones, todas ellas relacionadas con daños materiales; y otros se han reportado en el municipio de Telde.

Además, varias viviendas se han inundado en Puerto del Rosario, en Fuerteventura; Ingenio y Gáldar, en Gran Canaria, y Arrecife y Tías, en Lanzarote, isla donde se han llevado a cabo unas 50 actuaciones, según el Consorcio de Emergencias insular.

Según los últimos datos facilitados por el Cabildo de La Gomera, en esta isla se han producido una decena de incidencias durante las primeras horas de alerta, con acciones vinculadas con caída de piedras, ramas y cableado.

Igualmente, según ha informado el 112, ha habido problemas puntuales en el suministro eléctrico en Valle Gran Rey (La Gomera) y en Agaete (Gran Canaria).

En el municipio de Gáldar, el oleaje ha afectado a varias viviendas de la costa, especialmente en El Agujero, Los Dos Roques o Caleta de Arriba. En esta última zona, el 112 ha reportado el desalojo de una persona mayor.

El Ayuntamiento de este municipio grancanario ha recomendado el desalojo de las viviendas en esa franja franja litoral y a los propietarios de segundas viviendas en la franja litoral que no se acerquen durante el día y ha ofrecido a quienes lo necesiten por el fuerte oleaje pernoctar en el pabellón deportivo.

Ademas, en el municipio majorero de Puerto del Rosario han tenido que ser rescatas dos personas al quedar el vehículo atascado en el cauce de un barranco, motivo por el que los servicios de emergencias han pedido evitar circular por esas zonas.