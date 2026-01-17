Once comunidades en alerta por nieve, lluvia y oleaje, con tres en nivel naranja

Once comunidades están hoy en alerta por nevadas, lluvias y oleaje, con Galicia, Aragón y Castilla y León en nivel naranja (riesgo importante); la primera de ellas por temporal marítimo y las dos ultimas por nevadas que serán especialmente copiosas en zonas de Ávila y Segovia, y también en el Pirineo aragonés.

"Atención a las nevadas este sábado en la meseta norte", ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X.

La autoridad meteorológica recomienda consultar "el estado de las carreteras" a quienes vayan a viajar.

Advierte además de que "se prevén lluvias fuertes y persistentes en Cataluña y Baleares".

Este sábado están en nivel naranja por nevadas Aragón y Castilla y León. El Ministerio de Transportes ha confirmado que tiene dispuestas 633 máquinas quitanieves y 116.425 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas que puedan producirse en las comunidades autónomas de Aragón y Castilla y León, ha informado este sábado en un comunicado.

La meseta de Ávila y de Segovia presenta espesores de nieve en 24 horas de 5 centímetros por encima de 800-900 metros.

Según ha informado el Ayuntamiento de Segovia, la acumulación de nieve está dificultando el tránsito por calzadas y aceras, y se recomienda a la población extremar la precaución si tiene que desplazarse por la ciudad, tanto por carretera como a pie. Siguiendo los protocolos habituales en episodios de nevadas, los primeros trabajos se han centrado en la limpieza de las carreteras principales de la ciudad, así como en los accesos al hospital, centros de salud y otros servicios de emergencia y esenciales.

La persistencia de la nevada está dificultando especialmente la limpieza de las aceras, por lo que desde el Ayuntamiento se pide a la población que evite la circulación por ellas y, en caso de que sea imprescindible, que se haga con la máxima precaución y utilizando calzado y vestimenta adecuados.

En nivel amarillo con riesgo bajo, inferior al anterior por inclemencias varias del tiempo se encuentran las siguientes comunidades: Asturias, por nieve y oleaje; Cataluña, nieve y lluvias; Comunidad de Madrid y Navarra, por nevadas; Baleares, por lluvias; Cantabria, País Vasco y Canarias por temporal marítimo.

En el Pirineo oscense, en alerta naranja, se acumularán 20 centímetros de nieve en 24 horas por encima de 1.100 metros en el sector más oriental. En cotas altas los espesores serán muy superiores.

Asimismo está en naranja A Coruña (Galicia), aunque por temporal marítimo, por olas de 5 a 6 metros.

Bajo aviso por nieve aunque en nivel amarillo (riesgo bajo) se encuentran zonas del Pirineo y prepirineo catalán y el navarro, áreas de la cordillera cantábrica, la meseta de Salamanca, Zamora o la de León; del sistema central de Ávila y Segovia, o de la cordillera de Asturias y Picos de Europa y puntos de Teruel.

La borrasca Harry ha dejado una intensa nevada en el Pirineo catalán, donde es obligatorio el uso de cadenas en una docena de carreteras, y ha descargado lluvias de hasta 66 litros por metro cuadrado, especialmente en el Camp de Tarragona.

La previsión de intensas precipitaciones, en forma de nevada en la zona del Pirineo, ha obligado a Protección Civil a activar en fase de alerta los planes NEUCAT e INUNCAT, por lo que se pide extremar las precauciones en la carretera y evitar las actividades en áreas de montaña.

La nieve ha acumulado ya esta mañana importantes gruesos en el Pirineo, como los cinco centímetros alcanzados en la Vall de Núria, por lo que es obligatorio el uso de cadenas en una docena de vías, entre ellas la C-28 a su paso por el Port Bonaigua, la N-260 en Alp o Port Cantó y la N-230 Vilaller-Vielha.

En el caso del sistema central de Segovia, las acumulaciones podrán superar hasta 15 centímetros por encima de 1.000 metros.

En la meseta de Palencia, de Valladolid, Salamanca, Zamora, León o Burgos los espesores podrán superar los 2 centímetros en 24 horas desde cualquier cota.

En la sierra de Madrid las acumulaciones superarán los 5 centímetros en 24 horas a partir de 1.000 metros.