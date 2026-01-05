Protección Civil extiende la alerta por nevadas en la península hasta el martes

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por nevadas en cotas bajas del centro, norte y este peninsular hasta el martes 6 de enero por la borrasca Francis, por lo que aconseja máxima precaución, sobre todo a aquellas personas que tienen que viajar en coche. Informa EFE.

Según un comunicado de Protección Civil, se espera que este lunes se alcance el punto álgido de este episodio de frío y nevadas y se recomienda a la población extremar las precauciones y atender a las recomendaciones de los organismos oficiales.

Además, añade la nota, el difícil pronóstico de este tipo de fenómenos aconseja mantenerse informado de la evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional (RAN).

Informarse de la situación meteorológica y atender las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico: si es imprescindible viajar por carretera, ir muy atento y tener especial cuidado con las placas de hielo, y llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil son algunos de los consejos de Protección Civil para las personas que tienen que salir a la carretera.

También recomienda, si se está atrapado en la nieve, permanecer en el coche, con la calefacción puesta, y renovando cada cierto tiempo el aire. Y en caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no intentar resolver la situación por sí mismo, tratar de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, esperar asistencia.

En la noche del 5 y, especialmente, en la madrugada del día 6, la Aemet prevé nevadas en la cordillera Cantábrica, que pueden producir acumulaciones superiores a los 5 centímetros en la vertiente septentrional, sin descartarse nevadas por encima de los 15-20 centímetros en ciertos puntos.

También se esperan heladas generalizadas en gran parte del interior peninsular durante el lunes y el martes, siendo moderadas en amplias zonas de la meseta y fuertes en torno a los principales sistemas montañosos, especialmente en el área pirenaica.

Desde Protección Civil recomiendan no viajar por carretera si no es imprescindible y tener “especial cuidado” con las placas de hielo.

Los espesores podrían alcanzar los 10-20 centímetros en las cordilleras Béticas y los 5 centímetros en el sur de Aragón, este de Castilla-La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana.

La borrasca Emilia deja nieve, oleaje y lluvia en Canarias y más de mil incidencias Ver más

Aunque las nevadas con acumulados importantes en el tercio nordeste no se descartan, no son el escenario más probable, mientras que en zonas bajas del centro peninsular se espera que nieve débilmente.

Mañana, la borrasca Francis se debilitará a medida que se desplaza hacia el Mediterráneo central, lo que haría remitir las nevadas en el tercio este y cuadrante sudeste peninsular menos en áreas de la vertiente cantábrica por la persistencia de los vientos húmedos del norte, ascendiendo la cota a lo largo de la tarde.

Con la entrada de la masa de origen ártico se producirá un descenso notable de las temperaturas en los próximos días, tanto en las máximas como en las mínimas.