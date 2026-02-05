Bolaños se querellará contra Aldama por "propagar un bulo" sobre él en Telemadrid

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado en su cuenta de X que se querellará contra Víctor de Aldama, el empresario investigado por el caso de las mascarillas junto a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Aldama fue entrevistado la noche del pasado miércoles en el programa El Análisis: Diario de la Noche, de Telemadrid. Allí, aseguró sin aportar ningún tipo de prueba que el ministro intentó sobornarle. "El señor Bolaños contactó con mi jefe de comunicación para ofrecerme mucho dinero para que yo me callara", recalcó.

Bolaños confirmó su querella en una respuesta en redes a un mensaje de la cuenta oficial del Partido Popular que le preguntaba al ministro si era verdad que conocía a Víctor de Aldama. "No conozco a este señor ni a su Dircom", aseguró Bolaños que aprovechó para preguntar al PP si le iban a pedir perdón por "propagar este bulo".