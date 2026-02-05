Sigue en directo el temporal provocado por la borrasca Leonardo
10:00 h
Más de 150 carreteras están cortadas por las lluvias e inundaciones que ha provocado la borrasca Leonardo que este jueves sigue afectando a la península, especialmente a Andalucía, y tres de esas vías son de la red principal, la M-14, en Madrid, la A-44, en Jaén, y la A-48, en Cádiz.
Del total de carreteras cerradas al tráfico, 140 se localizan en Andalucía y es Cádiz la provincia más afectada, según informa la Dirección General de Tráfico.
Debido a la rotura de una tubería en el túnel, la carretera M-14 (que enlaza las terminales T-123 y la T-4) está cortada en el acceso al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Se ha habilitado un desvío por la vía de servicio. La DGT pide que se evite circular por la zona afectada en la medida lo posible.
En Andalucía hay también dos vías de la red principal por las que no se puede circular debido a inundaciones y desprendimientos: en Jaén, la A-44, en Campillo de Arena en sentido Granada; y en Cádiz, la A-48, en Vejer de la Frontera hacia Tarifa.
Además, otras 36 carreteras continúan afectadas por la nieve, una de ellas de la red principal, la A-92, en el Puerto de la Mora (Granada), transitable con precaución.
De las 35 vías restantes de la red secundaria, 11 están cerradas al tráfico en Navarra, Asturias, León, Cáceres, Granada, Zamora y Salamanca.
09:55 h
Las estaciones de medición de caudal del río Jarama de Mejorada-San Fernando y de Puente Titulcia (Ciempozuelos) se mantienen en nivel rojo de alerta por superar el umbral hidrológico, por lo que la Delegación del Gobierno en Madrid pide a los ciudadanos que eviten acercarse al cauce del río.
Según ha informado la Delegación en sus redes sociales, la alerta hidrológica que ayer miércoles activó la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) se mantiene en nivel rojo en las estaciones de medición madrileñas de Mejorada-San Fernando y de Puente Titulcia, en Ciempozuelos.
El aviso de nivel rojo implica situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes, por lo que es recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.
La Delegación del Gobierno de Madrid, ha aconsejado a los ciudadanos extremar las precauciones y no acercarse al cauce del Jarama ante su posible desbordamiento; además, insta a informarse a través de canales oficiales.
09:52 h
Los 1.500 vecinos del núcleo poblacional de El Secadero en Casares (Málaga) continúan este jueves incomunicados debido a que las carreteras de acceso se encuentran anegadas por el desbordamiento del río Guadiaro, y tampoco disponen de suministro eléctrico.
Aunque en las últimas horas ha bajado ligeramente el nivel del río, las carreteras siguen totalmente cerradas al tráfico, por lo que los vecinos de este núcleo siguen aislados, según ha informado el Ayuntamiento.
El núcleo continúa sin suministro eléctrico, lo que afecta a las comunicaciones por internet y telefonía, pese a que los técnicos de Endesa intentaron solventar esta situación hasta última hora del miércoles, pero no pudieron continuar con las labores.
Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) acudieron anoche a la localidad y se reunieron con el alcalde, Juan Luis Villalón, y otros miembros del equipo de gobierno.
09:41 h
El Ayuntamiento de Sevilla cerrará por segunda vez en su historia las compuertas del Muro de Defensa para proteger al barrio de Triana de la crecida del Río Guadalquivir, una infraestructura instalada en 2011 que hace que haya un cierre hermético que retiene el agua en caso de que se produzca una crecida peligrosa.
Según han informado a EFE fuentes municipales, así se ha decidido por precaución ante la previsión del aumento del caudal del río, activando una medida en el paso inferior del Muro de Defensa que conecta el barrio de Triana con el río Guadalquivir.
A las 9 de la mañana se ha iniciado el proceso para el cierre de este paso inferior que comenzó a funcionar en julio de 2011 y cuenta con compuertas metálicas abatibles de dos hojas, con una anchura de 11,5 metros y cuatro metros de altura, que una vez cerradas bloquean la llegada de agua al barrio de Triana, cerrando asimismo un túnel de 30 metros de largo.
09:29 h
Un total de 76 vecinos de Écija (Sevilla) han sido desalojados de sus casas durante la madrugada, ante el peligro de inundaciones en la zona en la que viven ante el posible desbordamiento del río Genil.
Emergencias 112 Andalucía y el Ayuntamiento de la localidad han informado de que a las 00.30horas fueron desalojadas 41 personas, y hora y media después fueron 35, después de que la alcaldesa del municipio, Silvia Heredia, activase el Plan de Emergencia Municipal de Écija en su Fase II ante emergencia por inundación.
En ese momento, el río Genil llegaba a 6,30 metros de la lámina de agua (m.l.a.) de crecida, y se decidió el desalojo por estar la localidad en zonas incluidas en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.