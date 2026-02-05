Sigue en directo el temporal provocado por la borrasca Leonardo.

10:00 h

Más de 150 carreteras están cortadas por las lluvias e inundaciones que ha provocado la borrasca Leonardo que este jueves sigue afectando a la península, especialmente a Andalucía, y tres de esas vías son de la red principal, la M-14, en Madrid, la A-44, en Jaén, y la A-48, en Cádiz.

Del total de carreteras cerradas al tráfico, 140 se localizan en Andalucía y es Cádiz la provincia más afectada, según informa la Dirección General de Tráfico.

Debido a la rotura de una tubería en el túnel, la carretera M-14 (que enlaza las terminales T-123 y la T-4) está cortada en el acceso al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Se ha habilitado un desvío por la vía de servicio. La DGT pide que se evite circular por la zona afectada en la medida lo posible.

En Andalucía hay también dos vías de la red principal por las que no se puede circular debido a inundaciones y desprendimientos: en Jaén, la A-44, en Campillo de Arena en sentido Granada; y en Cádiz, la A-48, en Vejer de la Frontera hacia Tarifa.

Además, otras 36 carreteras continúan afectadas por la nieve, una de ellas de la red principal, la A-92, en el Puerto de la Mora (Granada), transitable con precaución.

De las 35 vías restantes de la red secundaria, 11 están cerradas al tráfico en Navarra, Asturias, León, Cáceres, Granada, Zamora y Salamanca.