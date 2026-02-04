Barcelona podría haber sido un foco de captación de mujeres para Epstein

La nueva tanda de documentos sobre la investigación del pederasta Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia estadounidense sugiere que Barcelona fue una de las ciudades elegidas por el empresario para captar a mujeres, informa EFE.

En los archivos aparece un gran número de correos electrónicos intercambiados con Daniel Siad, que según los documentos parece ser un facilitador de la trama desde la capital catalana. "Es un gran placer estar aquí. Barcelona está llena de vida, la gente es muy amable. España es más segura que París, especialmente Barcelona, ​​que está llena de turistas de todas partes", dice Siad en un correo enviado a Epstein.

Los mensajes muestran un patrón a la hora de reclutar a las víctimas: Siad se encargaba de encontrar a las jóvenes, las hospedaba por un tiempo, a veces en su propia vivienda, y remitía fotos y videos al pederasta para que valorara su apariencia.

"Es guapa, pero sus pechos son horribles. Tendrá que operárselos de nuevo", responde Epstein a una de las fotografías. "Ha estado quedándose en mi casa desde hace dos semanas con su amiga británica de origen jamaicano, que también es muy dulce. Estoy buscando la agencia adecuada para ella, así que he estado durmiendo en mi sofá desde entonces", detalla Siad sobre la víctima.

Uno de los métodos de captación del pederasta que describen los archivos consistiría en utilizar el negocio de las agencias de modelos como fachada para reclutar mujeres a las que luego coartaría para cumplir con sus deseos sexuales.

La semana pasada, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 vídeos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación.

Epstein fue encontrado muerto en una celda de una prisión federal en Nueva York con una sábana atada alrededor del cuello en 2019, mientras esperaba juicio por pederasta.