Bolaños califica las críticas de la presidenta del CGPJ de "discurso político"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "discurso político" las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, que ayer denunció "presiones externas directas" y "formas de influencia indirectas" a los jueces, según informa EFE.

En declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, Bolaños ha expresado su respeto "a los discursos políticos que se leen" tras ser preguntado por las críticas ayer de Perelló en Barcelona, en la entrega de los despachos a los 121 integrantes de la 74 promoción de jueces, en un acto presidido por el rey Felipe VI.

La presidenta del CGPJ afirmó que la creación de 500 plazas judiciales "no aborda ni resuelve el problema de fondo" del "déficit" de jueces y pidió protección para el colectivo ante "presiones externas directas" y "formas de influencia indirectas".

El ministro de Justicia se ha mostrado, además, sorprendido por "el lugar" en el que se hicieron estas críticas, en presencia del rey.

"Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, conceda la creación de 500 nuevas plazas de jueces y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso. No hay que perder la paciencia", ha bromeado.

El ministro ha advertido, no obstante, de que "el inmovilismo no lleva a ninguna parte" y ha asegurado que desde su departamento seguirá trabajando en las reformas que necesita la Justicia.

"A nosotros en el inmovilismo no nos van a encontrar, nos van a encontrar en las reformas que necesita la Justicia y vamos a seguir trabajando para implementarlas porque son imprescindibles para que tengamos una justicia de calidad del siglo XXI y bien valorada por la ciudadanía", ha concluido.