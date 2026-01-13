La pugna entre ERC y Junts se recrudece con el sistema de financiación como último escollo

La pugna entre Esquerra Republicana y Junts se recrudece cada día más. ¿Quién se puede arrogar más logros en Madrid para Cataluña? Con la Generalitat en manos de Salvador Illa (PSC), el independentismo tiene de manera paradójica como principal tablero político el Congreso. Y la nueva financiación autonómica se ha convertido en un elemento clave para el futuro político de las dos formaciones.

El nuevo sistema ideado por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, pasa este miércoles por la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El PP, que tiene en sus manos la mayoría de gobiernos regionales, no piensa apoyarlo cuando llegue al Congreso (todavía el proyecto de ley no ha sido acordado en el Consejo de Ministros). Por lo que todas las miradas están puesta en Junts de cara a esa futura negociación en las Cortes.

El sistema de financiación nace marcado políticamente por el acuerdo entre los socialistas y ERC para hacer presidente a Salvador Illa en Cataluña. Entonces, los republicanos para dar su apoyo al líder del PSC vendieron la creación de un concierto económico al estilo del País Vasco.

En el documento que suscribieron las dos formaciones se recogía el impulso de “un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de una Cataluña de 8 millones de habitantes”.

El acuerdo que alcanzaron Oriol Junqueras, líder de ERC, y el presidente, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa la semana pasada supone un aumento de financiación para Cataluña de 4.700 millones de euros, además de contemplar, al igual que el resto de autonomías, el aumento de la cesión de la recaudación del IRPF y del IVA hasta el 55% y el 56,5%, respectivamente.

Y uno de los aspectos más polémicos es que el sistema “tiende a la ordinalidad”, como señaló Montero, por lo que Cataluña será la tercera que más recibe por habitante al ser la tercera que más aporta en global. Pero eso no sucede igual en todas las autonomías, debido a los ajustes del modelo, por lo que Madrid no será la primera por habitante a pesar de ocupar ese puesto a nivel general.

Pero la llamada financiación singular para Cataluña dista mucho de ser un sistema como el cupo vasco, algo que está sirviendo a Junts para marcar distancias con ERC y amortiguar su pacto con el Gobierno. En realidad, se trata de una renovación del modelo de financiación de las comunidades del régimen común (todas menos Euskadi y Navarra) y no implica, como pretende desde hace años el independentismo, la recaudación total de los impuestos por parte de una Hacienda catalana.

Junts pone el foco en ERC y "el café para todos"

Junts en estos momentos se posiciona en contra del sistema precisamente por considerar que se trata de “café para todos y perjudica a los catalanes, especialmente a los barceloneses”. Su apuesta sigue siendo un concierto económico y que la comunidad salga del paraguas de la ley de régimen común. Pero, sobre todo, está utilizando políticamente el asunto para desgastar a Esquerra, en un momento en el que los posconvergentes necesitan marcar terreno por la subida en las encuestas de Aliança Catalana.

Antoni Castellà, vicepresidente de Junts, hacía estas reflexiones al hilo del acuerdo entre Junqueras y Sánchez: “No entendemos por qué ERC, que siempre ha votado a favor del concierto económico. ha llegado a un acuerdo tan débil y que mantiene a Cataluña en el café para todos”. “Negociar un nuevo modelo de financiación sin las balanzas fiscales es un fraude”, reflexionaba.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, también ha sido muy crítica con el plan acordado por el Gobierno y ERC: “El modelo de financiación dice que Madrid gestiona el dinero de los catalanes: Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez o incluso Abascal. Nosotros no queremos eso”. No obstante, Puigdemont todavía no se ha pronunciado específicamente.

"Que no sean pesados. Sobre todo, Junts"

En Esquerra son conscientes del intento de Junts de rebajar de todas las maneras por el acuerdo. El que ha hablado de manera más clara ha sido el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha expresado durante estos días: “Ante cualquier acuerdo de ERC siempre lo mismo. La derecha española dice que es una traición por exceso y la derecha catalana dice que es una traición por defecto. PP, VOX y Junts con diferentes banderas pero la misma soberbia”.

Por eso, ha pedido: “Si quieren votar en contra, que lo hagan. pero que lo expliquen. Y que no sean pesados. Sobre todo eso. Y, sobre todo, Junts”.

Asimismo, Junqueras está tratando de presionar al propio Carles Pugidemont, al que ha pedido una cita en Bruselas para hablar del nuevo modelo. Los posconvergentes están muy molestos con que el líder de ERC hiciera pública en una entrevista este lunes esa reclamación.

A juicio del portavoz de JxCat en el Parlament, Salvador Vergés, esta petición "llega tarde", reduciéndola a un "tanteo vía mensaje privado". "Lamentamos que haya trascendido al ámbito público este mensaje, una petición de reunión que era privada y que no tenía ni motivos ni concretaba ninguna fecha. No es la manera. Llega tarde, esto tendría que haber ocurrido antes de la reunión y la foto en Moncloa", señaló al hilo.

Junts menosprecia también la gestión de Rodalies

Y también Juns se ha lanzado contra el nacimiento de la empresa mixta que gestionará Rodalies, cuya firma se realizó entre Illa y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Esta es otra de las exigencias que puso ERC a los socialistas en las negociaciones tanto de la investidura del presidente catalán como de Sánchez. Al acto de rúbrica de este lunes acudió Ester Capella, exconsellera de Territori y una de las figuras de ERC más próximas a Junqueras.

Los posconvergentes han desacreditado por completo esta iniciativa: "La firma de la empresa mixta de Rodalies escenifica un engaño ante el drama que vivimos en este país con el servicio de trenes. Que alguien pueda pensar que la solución pasa por hacer una empresa mixta de Rodalies en la que siga participando Renfe, y además con mayoría absoluta, nos parece una estafa”.

"Vemos un paralelismo evidente en estos acuerdos entre PSC y ERC. Es igual que sea Rodalies como financiación, siempre acaban descafeinados respecto a lo que prometieron en el punto inicial", lanzaron desde el partido posconvergente.

En mitad de esta pugna entre las fuerzas catalanas, en La Moncloa tratan de evitar enfrentamientos. Y no quieren poner presión sobre Junts de manera pública en un momento en el que las relaciones están rotas por parte de los de Puidgemont. Pero los socialistas creen que los posconvergentes pueden terminar apoyando tanto el sistema de financiación como la quita de la deuda (que fue aprobada en el último Consejo de Ministros de diciembre y ya pasa a tramitación parlamentaria) porque suponen miles de millones de para Cataluña y es muy difícil de justificar socialmente.