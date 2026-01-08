Sánchez y Junqueras alcanzan un acuerdo de financiación para Cataluña: 4.700 millones más

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el presidente del Gobierno sobre el modelo de financiación, que conllevaría el principio de ordinalidad y supondría un desembolso adicional de 4.700 millones para el Ejecutivo catalán. Este acuerdo tendrá que aprobarse en una votación en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones posteriores a la reunión entre el líder nacionalista y Pedro Sánchez en La Moncloa, la primera desde que el catalán salió de prisión, Junqueras ha aclarado que con este acuerdo "nadie pierde y todo el mundo gana". A su juicio, si hay territorios que recaudan todos los impuestos, no debería haber ninguna razón para que Cataluña no pueda recaudar al menos uno de ellos.

El presidente de Esquerra ha avanzado este acuerdo aunque ha señalado que todos los detalles serán avanzados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Junqueras también ha remarcado que no hay ningún acuerdo sobre recaudación fiscal ni sobre los presupuestos, ha querido dejar claro que ERC quiere que los haya y ha confiado en que el PSOE y otros partidos demuestren el mismo "compromiso" y la misma "voluntad".

Sobre la continuidad de la legislatura, ha estimado que la pregunta debería estar dirigida a Sánchez, pero ha señalado que para ERC es importante que siga en la medida en que sea "útil" para la sociedad y permita generar una riqueza compartida.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este jueves que todas las comunidades autónomas van a ganar con el nuevo modelo de financiación autonómica pero ha advertido de que lo importante es que todos estos nuevos recursos lleguen a la ciudadanía y no a negocios privados. "Todos esos recursos no sirven para nada si al final van al grupo Quirón", ha asegurado el ministro en un acto en Miranda de Ebro (Burgos).

López ha insistido en que el nuevo modelo de financiación, que lleva 13 años sin renovarse, es bueno para todas y cada una de las comunidades, por lo que ha negado que el acuerdo con Cataluña pueda afectar a los candidatos socialistas en las próximas elecciones de Aragón o Andalucía.