Sánchez y Junqueras se reunirán en Moncloa para abordar la financiación de Cataluña

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se reunirá el próximo jueves 8 de enero en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la reforma de la financiación autonómica, según ha anunciado en declaraciones a El Periódico y han confirmado a EFE fuentes del Gobierno.

El objetivo de esta reunión, según ha dicho Junqueras, "es desbloquear del todo el modelo de financiación y recordarle (a Sánchez) que hay otros compromisos que se tienen que ir cumpliendo. Por ejemplo, desbloquear los mecanismos necesarios para poder recaudar el IRPF".

"Nosotros entendemos que las negociaciones son de carácter global. Está la condonación de la deuda del FLA, el modelo de financiación, la recaudación del IRPF, el consorcio de inversiones que debe garantizar que se ejecute lo presupuestado en Cataluña, medidas en el ámbito de infraestructuras clave como los trenes o la gobernanza aeroportuaria", ha subrayado el presidente de ERC.

Para Junqueras, un buen acuerdo "es posible" porque los republicanos han "batallado" para conseguirlo, ya que "si dependiera solo del partido socialista, no habría habido nunca un acuerdo para una nueva financiación ni respeto a la ordinalidad".

"Esta próxima semana concretaremos las cifras", ha apuntado el presidente de ERC.