Rufián, tras la querella del juez Peinado: "Si no cabreara a según quién, no estaría haciendo bien mi trabajo"

"El auto del juez Peinado es un absoluto despropósito y las supuestas pruebas que tiene en contra de la mujer del presidente también. Todo el mundo sabe que el señor Peinado trabaja para el Partido Popular desde hace muchísimo tiempo. Hasta donde yo sé, es una campaña judicial en contra de la figura del presidente del Gobierno para tumbarlo que engloba a todo su entorno familiar y es algo que nosotros hemos conocido hace mucho tiempo". Estas palabras del portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, en RTVE han llevado al citado Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, a presentar una querella contra el político catalán al que acusa de un delito de injurias y pide una indemnización de 70.000 euros.

La información, adelantada por el periódico El Confidencial, señala que en su querella Peinado reclama una rectificación pública y una disculpa de Rufián, "mediante una comparecencia institucional o nota de prensa". El juez quiere que el portavoz de Esquerra niegue que él haya prevaricado "ni procedido de forma arbitraria" y que "trabaje para alguien" o que su actuación "obedezca a consignas partidistas o intereses políticos espurios". Rufián no es el primero en su lista de personas contra las que se ha querellado. Peinado ha puesto en marcha la presentación de demandas judiciales contra otros ocho políticos y periodistas desde que arrancó su polémica instrucción, entre ellos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Transportes, Óscar Puente.

En conversación con infoLibre, Rufián se reafirma en sus palabras: "Pienso todo lo que digo. Lo hace para que no se diga más". El líder catalán destaca que esto es parte de "su trabajo" y que es "mucho peor tener a un jefe cabrón encima todo el día por cuatro duros". Y añade: "Si no cabreara a según quién, no lo estaría haciendo bien. No me voy a quejar. Estas cosas le definen a uno". El portavoz de ERC aclara, además, que todavía no ha recibido notificación alguna.

Rufián también aseguró hace solo unas semanas que la instrucción de Peinado formaba parte de "una ofensiva de una parte del Poder Judicial que se activa con la llamada del expresidente Aznar con aquello de quién puede hacer que haga'" y recordó que, por ejemplo, el juez Peinado en un auto llegó a decir que "Begoña Gómez había conocido a la famosa asesora en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez". Una instrucción que, además, también le ha llevado a visitar en dos ocasiones el palacio de La Moncloa para tomar declaración al propio Pedro Sánchez y al ministro Félix Bolaños, y a recibir descalificaciones de bulto del Supremo cuando intentó que el Alto Tribunal actuara contra este último.