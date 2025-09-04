El Gobierno pone frente al espejo al PP con la vertiente social de la quita de deuda y la jornada laboral

“El PP tiene que retratarse y decirle a los ciudadanos qué va a hacer”. Esta expresión sale del corazón del Gobierno en el inicio del curso escolar, donde el PSOE y Sumar han puesto sobre la mesa dos grandes apuestas con una gran vertiente social: el proyecto de ley para la quita de deuda a las comunidades autónomas y la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media.

En el Ejecutivo defienden durante estas horas que son dos iniciativas legislativas que afectarán directamente y diariamente a los ciudadanos en su beneficio. En el Ministerio de Hacienda subrayan que la quita de deuda conlleva un ahorro de más de 6.000 millones de euros en concepto de intereses a las autonomías, que podrán invertir más en los pilares del Estado del Bienestar en los que tienen competencias: educación, sanidad, dependencia y servicios sociales.

Por el momento la dirección pilotada por Alberto Núñez Feijóo ha dado la orden a sus barones de que rechacen esta propuesta. Pero todavía el camino es largo, señalan en el Ejecutivo, donde subrayan que tiene que pasar primero por el Parlamento ese proyecto de ley y luego deberán firmarse convenios bilaterales entre la administración central y la autonómica para la condonación. Por lo tanto, no se descarta que luego las autonomías populares se sumen a esa vía frente al ‘no’ que pueda mantener Génova 13 durante la tramitación del texto en las Cortes Generales.

Frente a las críticas del Partido Popular, el Gobierno se centra durante estos días en explicar la iniciativa, pactada con Esquerra Republicana, pero con efectos para todas las autonomías (incluida Madrid, que en su día no se acogió al FLA y se financió exclusivamente a través de los bancos). Pero la principal batalla sobre esta cuestión no está en Cataluña, sino en Andalucía, que es la comunidad que puede beneficiarse más con una quita de 18.791 millones de euros (una cantidad mayor a la que en su día pidió el propio Juanma Moreno).

Ahora hay un pulso directo, con las elecciones andaluzas del año que viene de fondo, entre Moreno y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que será la candidata del PSOE andaluz. Los socialistas ya enfatizan que el presidente andaluz tendrá que explicar por qué no acepta esa condonación para una comunidad donde los servicios sociales no dejan de erosionarse por la gestión del Partido Popular y en la que la sanidad se va a convertir en uno de los grandes temas de cara a las urnas.

Los socialistas se afanan en argumentar que no se trata de una mera cuestión de números, sino que detrás del proyecto de ley hay una medida “histórica” con efectos sociales. Frente al debate sobre la financiación singular catalana, en esta ocasión el PSOE está cómodo en la defensa de la quita porque beneficia a todas las autonomías, como señalan desde el Ministerio de Hacienda. Asimismo, subrayan en el equipo de Montero que supone una “mejora de la situación financiera” de las autonomías porque hoy algunas comunidades no pueden acceder a los mercados, y esto hace que puedan volver a tener autonomía financiera y política.

En el Gobierno subrayan que “no hay agravio para las comunidades del PP”, a las que corresponden de quita 60.000 millones de los 83.252 millones de euros de deuda. “Siete de cada diez euros condonados benefician a las autonomías donde gobierna el Partido Popular”, explican fuentes gubernamentales. Por ejemplo, la región con mayor condonación por habitante es la Comunidad Valenciana (2.284 euros). Y Canarias, donde hay una coalición de CC y populares, aparece como el Gobierno con mayor porcentajes de deuda condonado (el 50%). Por eso, desde el Ejecutivo esperan que los presidentes conservadores “recapaciten”: “Son rehenes de la oposición destructiva de Génova que busca enfrentar a unos territorios con otros”.

“Nadie entiende qué está haciendo Feijóo con su empeño en negarse a que las comunidades tengan más recursos o en la reducción de la jornada. Los presidentes del Partido Popular saben que no van a poder explicar a los ciudadanos cómo dejar perder todos esos recursos económicos. Básicamente porque no tiene explicación. Feijóo solo sabe decir ‘Cataluña nos roba’, pero deja de lado que la comunidad más beneficiada por la quita de la deuda es Andalucía”, subrayan fuentes de Ferraz, que reflexionan: “Feijóo va a destruir todo si cree que con ello se acerca a ser presidente del Gobierno. Se pondrá del lado de Vox y hará de sucursal de Abascal todo el tiempo que sea necesario. Sólo tiene una obsesión: La Moncloa. Todo lo demás es accesorio, incluido el bienestar de las personas”.

En el Gobierno están muy pendientes de las próximas votaciones en el Congreso en el primer pleno tras el inicio del curso político en septiembre. El miércoles los diputados tendrán que decidir sobre las enmiendas a la totalidad al proyecto de reducción de jornada laboral, la medida estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante esta legislatura.

La gran incógnita está en qué hará Junts, con quien sigue negociando el Gobierno. Pero el foco lo ponen en Trabajo en el Partido Popular, que todavía no ha revelado cuál será su voto (aunque ha presentado una enmienda a la totalidad). Fuentes del departamento que dirige Díaz critican que el Partido Popular ha sido el único grupo parlamentario que se ha negado a sentarse con el Ejecutivo para debatir sobre la medida previamente. Y eso que desde el Ministerio se ha llamado en varias ocasiones al grupo parlamentario poniendo todas las facilidades sobre el lugar y la hora del encuentro.

En estos momentos Díaz no tiene los votos asegurados para sacar adelante el proyecto de ley. No obstante, en Trabajo reiteran que volverán a presentar la medida en el Congreso si es tumbada por los grupos. Por ejemplo, el PP ha cambiado de posición en ocasiones como sucedió con la revalorización de las pensiones y la creación de la Agencia Pública de Salud. “Tienen que retratarse y decir a los ciudadanos qué van a hacer”, señalan en el entorno de la vicepresidenta, donde comentan que esta medida beneficia también a cientos de miles de votantes del Partido Popular. Asimismo, dicen que ya toca que Núñez Feijóo diga, si vota en contra, que está a favor de que trabajen más sus votantes como pide la CEOE. Con un aviso desde el ministerio: el control de horarios se va aplicar sí o sí, aunque no salga la ley, porque pueden implementarlo a través de un reglamento.