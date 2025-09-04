Feijóo reconoce que no irá a la apertura del año judicial por no avalar la presencia del fiscal general

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este jueves que no acudirá a la apertura del año judicial porque no quiere avalar con su presencia la intervención del fiscal general, Álvaro García Ortiz, frente al rey Felipe VI. "Someter al rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia", ha apuntado a través de un mensaje en X.

El PP publicó el miércoles un comunicado en el que alegó que Feijóo no iría al acto que se celebrará este viernes, presidido por el rey, por un "compromiso previamente adquirido", acompañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la inauguración del curso político del PP de Madrid. El comunicado aludía exclusivamente al mencionado "compromiso", pero dedicaba sin embargo varios párrafos a hablar del fiscal y de los entresijos judiciales que afectan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el mensaje de X de este jueves Feijóo, quien sí ha acudido los años anteriores a este acto, se ha mostrado más claro al vincular directamente su presencia con la intervención del fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, que recientemente confirmó su procesamiento, lo que le sitúa a las puertas del juicio.

Feijóo ha acusado Sánchez de "manchar" la apertura del año judicial "atacando" a jueces y con la presencia de "un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga".

El rey Felipe VI presidirá este viernes el acto de apertura del año judicial, con todas las miradas puestas en la intervención del fiscal investigado y procesado por un delito de revelación de secretos.

Feijóo planta al rey y no asistirá a la apertura del año judicial por acudir a un acto con Ayuso Ver más

La expectación es máxima por lo que tenga que decir García Ortiz en el acto más relevante del año en los tribunales y ante las autoridades del Estado, miembros del Gobierno, responsables políticos y alta magistratura del país, entre ellos, los magistrados que le han investigado.

Y todo ello en un acto solemne y protocolario que se celebra en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escenario que puede oficiar en los próximos meses la previsible vista oral contra él por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Díaz Ayuso por fraude fiscal.

Este mismo jueves García Ortiz se reunirá con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa para entregarle la Memoria Anual de la Fiscalía, un acto que tendrá lugar por la tarde, horas antes de la apertura oficial del año judicial.