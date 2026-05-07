El crucero solo fondeará y no atracará en Granadilla, según el presidente de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado que el crucero afectado por un brote de hantavirus no va a atracar en el puerto de Granadilla (Tenerife), sino que solo fondeará por lo que no tocará costa canaria y sus pasajeros serán desplazados en lanchas para su traslado posterior al aeropuerto.

Lo ha explicado a la salida de la reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para analizar la situación y el procedimiento a seguir con los pasajeros del MV Hondius que llegarán a Canarias, para su control y traslado posterior a Madrid, en el caso de los 14 españoles, y a sus países de origen, en el caso del resto del pasaje.

Desde Sanidad señalan que el fondeo del barco es una opción que ya se contemplaba por las características técnicas del puerto de Granadilla, que no está preparado para el desembarco de personas.

"El buque en ningún caso atracará, solo fondeara, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo disminuyen, y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va ser con una lancha o nave nodriza que pueda ir a recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto", ha asegurado Clavijo a la salida del encuentro celebrado en el Ministerio de Sanidad.

"En ningún caso los pasajeros saldrán del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto y se hará con todas las garantías", ha incidido el presidente canario, quien ha señalado que se utilizarán equipos de protección individual "para evitar cualquier tipo de contagio y transmisión".

Además, ha reclamado que el buque "esté el menor tiempo posible" fondeado, por lo que si "no tiene ningún tripulante que necesite atención médica, automáticamente desde que se produzca el desembarco de todos los pasajeros y sus traslados a sus países, que continúe hacia los Países Bajos".

Clavijo ha insistido en su desacuerdo con que el buque haya salido de las costas de Cabo Verde en dirección a Canarias y ha lamentado que no le hayan dado en el encuentro "el informe en el que se negaba Cabo Verde a la atención, ni tampoco la petición de la Organización Mundial de Salud" le hizo a ese país, tras lo que se acordó que el crucero navegara hasta el puerto de Granadilla.

Según le ha transmitido la ministra, es una decisión del Gobierno de España, previa petición de la Organización Mundial de Salud, que era "un deber ético y moral".

"Nosotros no estamos conformes, pero es competencia del Gobierno de España y por lo tanto no podemos hacer nada", ha añadido Clavijo, quien ha señalado que está pendiente de que el presidente Pedro Sánchez hable con él: "Espero y deseo que me haga la llamada".

En el encuentro, que ha calificado como "necesario", Clavijo ha pedido al Gobierno que le vaya transmitiendo toda la información sobre la evaluación de la salud de los pasajeros a lo largo de la travesía, "para poder ir viendo si algún pasajero muestra síntomas o si están en perfecto estado".

Por su parte, los ministros García y Torres han manifestado su compromiso para que los traslados se efectúen con las mayores garantías para los enfermos y para la población.

En declaraciones a los medios tras la reunión, Torres ha declarado que, pese a las "discrepancias" de carácter jurídico, el encuentro ha culminado "con buenos resultados", y el barco se quedará fondeando en Canarias, presumiblemente en la noche del sábado al domingo.

Según Torres, el Ministerio de Sanidad ha sido quien ha planteado desde el comienzo de la reunión que el barco no atracara en Granadilla, un puerto que, además, tiene unas características "específicas" y se encuentra a diez minutos del aeropuerto sur de Tenerife.

Y ha añadido que tanto él como la ministra han estado "en contacto permanente" con el presidente canario, a quien han trasladado "toda la información que ha llegado al Gobierno de España".

Mónica García ha destacado "la necesidad de actuar desde la responsabilidad institucional". "En una situación de salud pública como esta, la coordinación y la confianza entre instituciones forman parte de la respuesta sanitaria", ha aseverado la responsable de Sanidad, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad.

Este jueves están previstas otras dos reuniones técnicas entre los ministerios de Sanidad e Interior con el Gobierno de Canarias, que forman parte de los siete encuentros de coordinación que hoy el Gobierno de España mantendrá con las delegaciones del Gobierno y, a nivel europeo, con los responsables de la seguridad sanitaria y Protección Civil de la UE.