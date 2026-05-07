Una orden religiosa desahucia a Mariano Ordaz, un jubilado de 67 años que no pudo hacer frente a su alquiler

En la tarde de este jueves, Mariano Ordaz (Madrid, 67 años) ha sido desahuciado de la vivienda familiar en la que ha residido toda su vida. Este era el quinto intento de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, propietaria del edificio, de sacar a Ordaz del inmueble, que ha estado en manos de su familia desde hace dos generaciones. A la casa de la calle Carnero de Madrid se acercaron de madrugada varias furgonetas de policía, que acordonaron la calle, y, horas más tarde, la comitiva judicial que debía ejecutar el desalojo. El inquilino explicaba a infoLibre que había intentado negociar un alquiler asequible y ponerse al día con lo que debía, pero con un importe acorde a su pensión, de poco más de mil euros. Sin embargo, su propuesta fue rechazada y, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, ha intentado permanecer en la casa, ya que no dispone de otra alternativa habitacional.

Tras ser notificado por quinta vez de que debía abandonar la casa, el sindicato de vivienda organizó en la tarde de ayer una vigilia para tratar de parar la operación. Ante la vivienda se concentraron decenas de personas y dos activistas se colgaron de una de las ventanas, anclados a la puerta, para evitar que la policía la tirase abajo. Los portavoces del sindicato señalan que la comisión judicial no quiso negociar en ningún momento con los mediadores. "Simplemente nos dijeron que el desahucio se iba a ejecutar", afirman, y califican el caso de "inaudito". Para acceder a la vivienda ha sido necesaria la intervención de los bomberos, que aseguraron a los activistas colgados de la fachada para que la policía accediese al inmueble.

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"Van a romper una vida simplemente para ganar cuatro perras más", señalaba una de las portavoces momentos antes de ejecutarse el desalojo. "Si la política de vivienda va a ser mandarnos a la policía, que sepan que nos van a tener en frente", protestaba la sindicalista, que culpaba al Gobierno por "dejar decaer la prórroga de los alquileres y la moratoria antidesahucios", y a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de haber llegado a esta situación. "Son incapaces de mejorar la calidad de vida de los madrileños y hoy se han puesto al servicio del rentismo".

Ordaz explicó que no tenía ninguna alternativa habitacional y que tampoco tenía ingresos suficientes para buscar otro piso, pero ni esa evidencia ni la presión vecinal han conseguido frenar el lanzamiento. La operación concluyó entre gritos de "vergüenza" y "Mariano estamos contigo". En cuanto a los activistas que permanecían colgados del balcón, han sido detenidos por la policía. Desde la agrupación sindical madrileña señalan que le han ofrecido un albergue "durante unos días" y que ha podido sacar una mochila con ropa, a la espera de saber si podrá pasar a recoger sus cosas.

La Venerable Orden Tercera es una rama religiosa ligada a los franciscanos y orientada tanto a clérigos como a laicos. En Madrid, la asociación vinculada a la orden posee uno de los hospitales más antiguos de la capital, fundado en 1697, que lleva el mismo nombre. “Es una entidad con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís. Se trata de un nuevo caso de rentismo religioso, que teniendo recursos de sobra para garantizar un alquiler digno, prefieren utilizar el deterioro que ellos mismos han provocado para vaciar el edificio y rentabilizarlo”, señalaba el Sindicato de Inquilinas en una nota de prensa.