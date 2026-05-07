Sanidad y Defensa discrepan sobre la obligatoriedad de que los pasajeros del barco guarden cuarentena

El Gobierno prepara la llegada a España de los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, mientras Sanidad insiste en que se garantizará tanto su atención médica como la protección de la salud pública, el Ministerio de Defensa asegura que la cuarentena no será obligatoria.

Fuentes del Ministerio de Sanidad subrayan confían en que "esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor cuidado medico posible” a su regreso y recalcan que, si fuera necesario, el Ejecutivo aplicará todas las medidas legales disponibles para proteger a la población. Estas declaraciones llegan después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmara que la cuarentena prevista en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, será voluntaria para los pasajeros que permanezcan asintomáticos dado que es una medida privativa de libertad, para la que firmarían un consentimiento informado, ha dicho la ministra.

El crucero, que partió desde Cabo Verde rumbo a Canarias, tiene previsto llegar este fin de semana al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. Desde allí, los ciudadanos españoles serán trasladados en un avión militar medicalizado hasta la base de Torrejón de Ardoz previa evaluación médica en el puerto. De ahí, pasarán al Hospital Central de la Defensa donde serán, atendidos.

Es aquí donde radica el "conflicto" entre ministerios, ya que desde Defensa aseguran que los pasajeros no serán ingresados en la unidad de enfermedades infecciosas, sino alojados en habitaciones individuales bajo supervisión médica especializada, mientras que la ministra de Sanidad, aseguró este miércoles que serían trasladados a la unidad de aislamiento de alto nivel que el hospital posee.

Pese a esta desavenencia entre ambos ministerios, desde el Gobierno aseguran que trabajan de forma coordinada para garantizar que el operativo se desarrolle bajo estrictas medidas de seguridad, tanto para los afectados como para las tripulaciones y el personal sanitario.

Mientras tanto, dos de los pacientes evacuados con síntomas fueron trasladados a Países Bajos tras una compleja operación logística en Gran Canaria, donde tuvieron que cambiar de aeronave debido a problemas técnicos con el soporte eléctrico del paciente y restricciones de vuelo ya que el avión debía repostar en Marruecos, pero el país africano se negó, por lo que se solicitó a España poder utilizar el aeropuerto canario.

La llegada del barco también ha generado preocupación entre las fuerzas de seguridad desplegadas en Tenerife. La asociación profesional de guardias civiles, JUCIL, ha reclamado protocolos específicos de actuación y equipos de protección adecuados para los agentes que participen en el desembarco, ante el riesgo biológico que supone la operación.

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También el Gobierno canario ha exigido al Ministerio de Sanidad garantías y protocolos "ciertos" para el personal sanitario y la población y ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que arriben "muchos infectados".

El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha señalado a los medios de comunicación que tiene más preocupación ahora que cuando comenzó la reunión de este miércoles por la tarde con representantes del Ministerio de Sanidad, al que se ha pedido información por escrito para un nuevo encuentro.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantiene sus críticas al Gobierno central por aceptar que el crucero sea atendido en las islas, defendiendo que los pasajeros podrían haber sido repatriados directamente desde Cabo Verde. Este jueves, Clavijo se reunirá en Madrid con los ministros de Sanidad y Política Territorial para coordinar la respuesta institucional ante una situación que sigue generando tensión entre administraciones.