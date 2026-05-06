Canarias pide una reunión urgente con Sánchez para que reconsidere su decisión de desplazar el crucero a las islas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que reconsidere la decisión de desplazar a las islas al crucero afectado por un brote de hantavirus, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad.

"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", ha dicho a EFE Clavijo desde Bruselas, donde hoy tenía programada una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Clavijo ha precisado que está dispuesto a desplazarse a Madrid de inmediato si Pedro Sánchez acepta recibirlo y se pregunta por qué no es posible evacuar a los pasajeros del MV Hondius a sus respectivos países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, la capital de Cabo Verde, donde ahora está fondeado el crucero.

El brote de hantavirus declarado a bordo del MV Hondius días después de que partiera desde el puerto de Ushuaia, la ciudad más meridional de Argentina, afecta por ahora a siete personas, tres de las cuales han muerto, según datos difundidos por la propia OMS.

El Gobierno de Canarias entendía hasta última hora de la tarde del martes que Sanidad compartía su criterio: que el MV Hondius podía navegar hasta Países Bajos (país que le da bandera) tras desembarcar en Cabo Verde a los pasajeros que lo necesitaran sin hacer escala en las islas, salvo que durante la navegación se produjera algún nuevo contagio o incidencia que justificara recurrir a Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria como puertos más cercanos.

"El cambio de criterio ha sido muy desleal con Canarias y poco profesional", se ha quejado presidente de esta comunidad.

Fernando Clavijo no entiende por qué los pasajeros del crucero no pueden recibir la atención que se estime precisa en Cabo Verde, donde están ahora, sin someterlos a otros tres días de navegación hasta que lleguen a Canarias.

En su comunicado de la noche del martes, el Ministerio de Sanidad defendía que era su obligación "moral y legal" responder a la petición de la OMS de atender al pasaje del crucero y que el lugar más cercano "con las capacidades necesarias" es Canarias.

El presidente de Canarias sostiene, en cambio, que la OMS puede prestar esa atención médica en Cabo Verde "con todas las garantías necesarias" y con apoyo, si hace falta, de España, de Países Bajos o de los países de origen del pasaje del crucero. Y, en ese supuesto, ha subrayado, "Canarias prestaría el auxilio necesario".

"No entendemos que el crucero tenga que navegar hasta Canarias para hacer exactamente lo mismo se puede hacer en Praia", argumenta.

A su juicio, ha habido "un cambio de criterio radical" que no obedece a ninguna información médica o técnica que el Ministerio de Sanidad o la OMS hayan compartido con el Gobierno de Canarias.

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Clavijo asegura que la última información directa que ha recibido de este asunto es un mensaje de WhatsApp de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien le comunicó casi a medianoche que estaban pensando en evacuar de inmediato a una persona a Tenerife.

En su comunicado público del martes por la noche, el Ministerio de Sanidad precisaba que también había aceptado una petición de ayuda del Gobierno de Países Bajos para "acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será transportado a Canarias en un avión hospitalizado".

En principio, ese ciudadano neerlandés será ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, del Servicio Canario de la Salud, en cuanto llegue a Tenerife.