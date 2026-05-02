"El rentismo no es un trabajo, es parasitar sueldos violando el derecho a una vivienda", en el tuitómetro

Para sorpresa de nadie, la votación del decreto del alquiler salió mal. Obtuvo 166 votos a favor, 177 en contra y cinco abstenciones, por lo que no logró convalidarse. El rechazo salió adelante por los votos de PP, Vox y Junts. La consecuencia práctica es que deja de estar vigente la prórroga automática de hasta dos años y también cae el tope del 2% para las actualizaciones de renta previstas en ese decreto.

Las redes no han tardado en hacerse eco de la noticia y la indignación ha dominado la conversación entre los usuarios. "Por lo visto, 'Prioridad Nacional' significa que un español no pueda pagar el alquiler porque un fondo buitre extranjero le sube un 50%", por @BenderOfuscado, "Si veis que el primer día del mes hay pocos diputados en el Congreso es porque han ido a cobrar el alquiler a sus inquilinos", ironiza @chemapizca, “El rentismo no es un trabajo, es parasitar sueldos ajenos violando el derecho de tener una vivienda digna", valora @hannibal.bsky.social, ‪”Parece que al PP, VOX y JUNTS no les caen bien sus inquilinos”, critica @bobestropajo.bsky.social‬.

Parece que al PP, VOX y JUNTS no les caen bien sus inquilinos. — Bob Estropajo 🇵🇸 (@bobestropajo.bsky.social) 28 de abril de 2026, 20:22

El rentismo no es un trabajo, es parasitar sueldos ajenos violando el derecho de tener una vivienda digna. — Hannibal Lecter 🦋 (@hannibal.bsky.social) 29 de abril de 2026, 22:12

Esta semana ha estado bien servida en lo referente a juicios y declaraciones en tribunales. Por un lado, el inspector Morocho afirmaba que la Kitchen no se hizo para ayudar a la investigación y que "fue sin autorización judicial"; por otro, Víctor de Aldama, en el Tribunal Supremo, señalaba sin pruebas a Sánchez como jefe de la trama del caso mascarillas, y aseguraba que sus pagos financiaban al PSOE. La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría también pasó por los juzgados y, a pesar del interés que despertaba su testimonio, pasó sin pena ni gloria por la sala, duró un cuarto de hora. Y apenas aportó información.

Las redes, una vez más, han sacado punta a todo lo que se ha cocido en los juzgados: "Caso Kitchen: el bolso de Soraya Sáenz de Santamaría, que suplió al presidente Rajoy durante la moción de censura, declara que no le consta conocer al tesorero Bárcenas", postea @TheObjectivo junto a una foto de la mesa en la que estuvo declarando la expresidenta con un bolso colocado encima. "Criticáis a la UCO porque lleva 300 días sin el informe sobre el novio de Ayuso, pero es que había dado prioridad a lo de Ábalos y Koldo, por lo que sea", ironiza @CarlWinslou, “Contratar a Aldama como cuentacuentos para mis hijos pequeños me proporcionaría mucho tiempo libre”, apunta @wilma78.bsky.social.

Contratar a Aldama como cuentacuentos para mis hijos pequeños me proporcionaría mucho tiempo libre. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 29 de abril de 2026, 13:58

"Me gusta más escuchar cantar a Bárcenas que a su hijo", las redes arden con el juicio de la 'Kitchen' Ver más

Otra noticia que ha hecho las delicias de las redes ha sido el anuncio de la carrera que estudiará Leonor. La Casa Real hacía público que la princesa de Asturias cursará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. "Doña Leonor estudiará Ciencias Políticas para ganar todas las elecciones, a joderse", bromea @DonMitxel_I.

- Que no, profe, que yo no he copiado el examen de la princesa Leonor. - Antonio, que has puesto "papá" como respuesta a lo de quién sanciona las leyes, hombre.



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Leonor va a estudiar en la universidad de su bisretatarabuelo, yo ahí veo enchufe. — Profeta Baruc (@profetabaruc.bsky.social) 28 de abril de 2026, 10:07

Nuevo salseo en la cúpula de Vox. La filtración de unos mensajes de un grupo de WhatsApp del Comité Ejecutivo Nacional, en los que se habría decidido apartar a Javier Ortega Smith de la cúpula del partido en apenas unos minutos y sin un debate real, ha dado rienda suelta a la mofa entre los usuarios de redes sociales. Según esas conversaciones, publicadas por El Mundo, Ignacio Garriga planteó su cese, Santiago Abascal lo formalizó y la dirección lo aprobó por WhatsApp, pese al voto en contra del propio Ortega Smith.

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