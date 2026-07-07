Dos 'influencers' se sientan en el banquillo en Francia por la muerte en directo de JeanPormanove

Este lunes 6 de julio había mucha gente concentrada ante el juzgado de Niza. Los medios de comunicación y los seguidores habían tomado buena nota de la fecha del juicio contra los influencers Owen C. y Safine H., dos protagonistas del caso conocido como “JeanPormanove”, que toma su nombre del canal de streaming en el que trabajaban.

Esta historia, revelada por Mediapart en diciembre de 2024, adquirió relevancia nacional cuando Raphaël Graven, conocido como “JP”, falleció en directo en la noche del 17 al 18 de agosto de 2025, tras haber sido grabado ininterrumpidamente durante doce días. Era uno de los chivos expiatorios de un grupo apodado “Lokal”, que escenificaba actos de violencia y humillaciones para obtener donaciones de sus seguidores.

Esta muerte, aunque fue atribuida a un infarto y no a una paliza según los resultados de la autopsia, ha conmocionado a una opinión pública aún poco familiarizada con el mundo del streaming. Porque, mientras que YouTube y Twitch se consideran referentes en la difusión de vídeos en línea, existen nuevas plataformas menos conocidas y menos estrictas en materia de moderación que siguen pasando en gran medida desapercibidas. Es el caso de la plataforma australiana Kick, que alojaba el canal JeanPormanove y que hoy es objeto de una investigación independiente, abierta por la Fiscalía de París, en particular por prestación de servicios ilícitos.

Violencia y abuso de debilidad

Owen C. y Safine H. se han visto ante el juez este lunes 6 de julio por “violencia en grupo sin ITT, violencia en grupo con armas sin ITT, violencia en grupo con armas sin ITT contra menores de 15 años, violencia contra un menor de 15 años sin ITT, abuso de debilidad, incitación al odio y a la discriminación por motivos de discapacidad, incitación al odio y a la discriminación por motivos de orientación sexual, grabación y difusión de imágenes de violencia” (ITT, incapacidad, total o temporal, para realizar actos ordinarios de la vida diaria, ndt) y por “afrenta a una persona depositaria de la autoridad pública”, en relación con un comentario de Owen C. dirigido al alcalde de Drap (Alpes Marítimos), donde se encuentra el estudio de rodaje.

Esta vista es el resultado de una investigación preliminar de un año y medio, iniciada por el fiscal de Niza, Damien Martinelli, el 16 de diciembre de 2024, al día siguiente de la publicación de una investigación de Mediapart sobre el "negocio de la humillación" que se llevaba a cabo en el canal JeanPormanove.

En aquel momento, estos jóvenes streamers de Niza gozaban de una popularidad creciente: 160.000 suscriptores en Kick y miles de espectadores en directo cada noche. Aunque en un principio eran aficionados a los videojuegos, poco a poco fueron desarrollando conceptos —que podrían calificarse de discriminatorios— destinados a burlarse de las capacidades intelectuales de otros participantes, entre ellos Raphaël Graven y Stéphane, apodado “Coudoux”, un hombre con discapacidad bajo tutela.

Owen C., alias “Naruto”, y Safine H. también les infligen violencia física: estrangulamientos, chorros de agua y pintura, zancadillas, puñetazos y descargas eléctricas. Frente a sus pantallas, algunos espectadores les animan por escrito y se burlan de esos cabezas de turco, repitiendo al unísono un vocabulario violento, homófobo y discriminatorio hacia las personas con discapacidad. Y aportan sumas de dinero que oscilan entre los 4 y los 50 euros para que se muestren mensajes en directo.

Raphaël Graven y "Coudoux", aunque en ocasiones amenazaron con abandonar el “Lokal”, siempre se mostraron de acuerdo con esos maltratos, ya fuera ante las cámaras o durante su interrogatorio por parte de las fuerzas del orden en enero de 2025. Aún hoy, Stéphane “Coudoux” se pone del lado de Owen C. y de otros streamers del grupo. “He conocido a un grupo de amigos que están ahí para mí y para ayudarme”, señala en un vídeo de Instagram del 30 de junio de 2026, en el que arremete contra una de las coautoras de las investigaciones de Mediapart (ver último apartado).

Otros participantes también afirmaron haber dado su consentimiento: varios espectadores menores de edad que acudieron a visitar a sus ídolos a las instalaciones del canal en Niza. En un vídeo retransmitido en directo, los streamers adultos les preguntan su edad y, a continuación, les disparan con una pistola de paintball. Es por estas imágenes por las que se les acusa de violencia contra menores de 15 años.

Dos reacciones diferentes

Desde la muerte de Raphaël Graven, Safine y Naruto han tomado decisiones muy diferentes. El primero se ha retirado de la vida pública, tras confesar a RTL su “arrepentimiento” por “no haber sido un verdadero amigo” de “JP”, cuya salud era frágil, y por no “haberle obligado a ir al médico”.

Dispuesto a asumir parte de sus actos, Safine H. parece distanciarse de Owen C. y de otros miembros de “Lokal”, cuyas repetidas declaraciones en los últimos meses denotan más bien una gran incomprensión mezclada con ira, o incluso ganas de enzarzarse en una pelea. “Me he mantenido en silencio durante cuatro meses, hoy vuelvo y me cago en todos vosotros”, dijo enfurecido, por ejemplo, Owen C. en un vídeo de YouTube en enero de 2026.

Aún muy afectado por la muerte de Raphaël Graven, repite que él “formaba parte de la familia”. “Lo único trágico de esta historia es que hemos perdido a JP”, coincide su hermano mayor, Gwen C., en un vídeo del 1 de julio de 2026.

Aunque no figura entre los acusados juzgados el 6 de julio, Gwen C. ha participado en numerosos programas de “Lokal”; él hace, por ejemplo, de presentador en su programa satírico Question pour un golmon (Preguntas a un mongol, utilizando el modo vesre o inversión del orden de las letras, ndt). También fue él quien, dos meses después de la muerte de Raphaël Graven, intentó relanzar un “Lokal 2.0” en su canal de Twitch. Junto con un exparticipante apodado “3Cheveux” y otros nuevos streamers, volvió a escenificar actos de violencia en línea, lo que provocó la apertura de una nueva investigación por delito flagrante el 10 de octubre de 2025 por parte de la fiscalía de Niza, así como la incautación de todo el material informático.

Pocos precedentes

Aunque el tribunal de Niza ha reservado su gran sala de lo penal para esta vista tan mediática, solo hay dos acusados y, hasta la fecha, Mediapart solo tiene constancia de una constitución de parte civil, en la persona de Stéphane “Coudoux”.

No obstante, los numerosos cargos reflejan el carácter polifacético del caso JeanPormanove, en el que se entremezclan varios “temas de sociedad”, confiesa una fuente judicial. Se abordan a la vez las relaciones de dominación entre ciudadanos, la compleja noción de consentimiento cuando se inscribe en un sistema neoliberal lucrativo, las violencias validistas que siguen invisibilizadas y los excesos de la sociedad del espectáculo. La ironía de la historia en este sentido es que ambos acusados llevan varios meses en contacto con productores que aspiran a vender su historia a grandes plataformas estadounidenses de streaming por suscripción.

Desde un punto de vista jurídico, por último, este juicio podría suponer una aportación interesante, ya que la jurisprudencia francesa aún es escasa en materia de responsabilidad de los influencers en la difusión de violencia en línea y la incitación al odio.

Uno de los pocos precedentes es el de Illan Magneron, que se hace llamar “Amine Mojito”. En noviembre de 2022 fue condenado por incitación a la discriminación, la violencia y el odio contra un grupo de personas por motivos de género. La Fundación de las Mujeres había presentado una denuncia seis años antes, cuando el videasta se había hecho famoso por difundir vídeos en Snapchat, en los que azotaba a mujeres.

El Tribunal de Primera Instancia de París consideró que de esos vídeos se desprendía “una impresión de humillación de la mujer, cosificada al estar bajo el dominio y el control del hombre que la golpea, y que además se ríe”, y ello a pesar de que ellas aparecieran en pantalla de forma voluntaria. La justicia también señaló el hecho de que el espectador presenciaba “actos de violencia no simulados, sino reales, ya que los golpes dejaban marcas en los cuerpos de estas mujeres, visibles en pantalla”, y que los hechos eran “graves, dada la violencia transmitida contra las mujeres y la repercusión que tuvieron en Internet”.

lllan Magneron fue condenado a pagar un euro simbólico y a realizar un curso de sensibilización sobre la igualdad entre mujeres y hombres por el tribunal, que tuvo en cuenta el hecho de que llevaba años sin realizar ninguna actividad de retransmisión en directo.

Mediapart, principal antagonista de “Lokal”

Desde el día en que Mediapart envió preguntas a los protagonistas del canal JeanPormanove, el periódico se ha convertido en un personaje más de sus directos. En una ocasión, Raphaël Graven sostiene un cartel que dice Fuck Mediapart. En otra ocasión, los streamers prometen “pedir perdón a Mediapart en directo” si se alcanza un mínimo de donaciones. Una vez más, un seguidor aparece en el canal y da a entender que ha intercambiado mensajes de voz con la cuenta de Instagram de Mediapart.

Humillación de personas con discapacidad: el capacitismo, ángulo muerto del ‘caso Jean Pormanove’ Ver más

Desde la muerte de Raphaël Graven, una de las coautoras de las investigaciones de Mediapart también se ha convertido en una diana. “Acuso a Marie Turcan de haberse ensañado mediáticamente y de haber inventado una historia morbosa, porque todo es falso, y de querer labrarse una carrera a nuestra costa”, espetó, por ejemplo, Owen C. en un vídeo de YouTube en enero de 2026, que ya ha sido visto 610.000 veces. Cada vez que un miembro de “Lokal” menciona a la periodista en un vídeo, decenas de seguidores se dedican a insultarla o amenazarla en redes, o intentan divulgar sus datos personales en un canal de Telegram seguido por 4.500 personas.

El 25 de junio de 2026 se publicó un episodio del podcast Les couilles sur la table (Los cojones sobre de la mesa) producido por Binge Audio, cuyo objetivo era cuestionar las relaciones de dominación machistas y validistas presentes en este grupo de streamers y entre sus seguidores, presentados como "buenos padres de familia". En respuesta, Gwen C. publicó un vídeo en YouTube titulado: “Mis cojones en tu frente”. Un perfecto juego de espejos de lo que precisamente se analiza en el podcast en cuestión.

Traducción de Miguel López