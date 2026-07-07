Sin noticias de Zarzuela: los reyes vuelven a dar la espalda públicamente al Orgullo

España se ha convertido este año en el país más garantista con los derechos LGTBIQ+ de toda Europa. Así lo ha certificado el Rainbow Map, de ILGA-Europe. Y ha superado a Malta, que llevaba diez años a la cabeza en este listado. Toda una seña de identidad de una sociedad en mitad del avance de los postulados homófobos y ultras en muchas naciones.

La semana pasada Madrid se convirtió en el epicentro reivindicativo, que tuvo su máxima expresión en la manifestación del sábado, la más multitudinaria de toda Europa. Todo un grito bajo el lema “Orgullo Ciudadano”, la mítica expresión que acuñó el activista socialista Pedro Zerolo para interpelar a toda la sociedad en defensa de los derechos LGTBIQ+.

La bandera arcoíris ha lucido orgullosa durante estos días en espacios institucionales como el Palacio de la Moncloa y el Congreso, como símbolo de apoyo y respeto a un colectivo que ve cómo están subiendo las agresiones lgtbifóbicas alentadas por los discursos ultras. Pero otro año más, desde la Casa Real no ha habido ningún gesto ni mensaje público de apoyo al colectivo.

Actos militares, empresariales y sociales

La agenda de los reyes durante la anterior semana ha pasado por alto cualquier acto relacionado con el Orgullo. No han acudido a ninguno de los eventos institucionales ni tampoco han organizado acto alguno en el Palacio de la Zarzuela, además de no mandar ningún mensaje a través de las redes sociales.

Durante estos días, Felipe VI acudió a la gala de la Fundación Cotec, recibió en Zarzuela a los presidentes Jorge Azcón (Aragón) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y presidió en El Escorial la entrega de Reales Despachos a la XLVI promoción de suboficiales de la Guardia Civil.

Asimismo, el monarca asistió, junto a la reina Letizia, a la entrega de los premios Mariano de Cavia, que concede el periódico ABC, y presidió el acto de entrega de Reales Despachos a la LI Promoción de la Escala de Suboficiales, celebrada en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lleida).

Por su parte, la reina estuvo en el acto de despedida del equipo médico de emergencias de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que se despliega en Venezuela para atender a la población afectada por los terremotos, y recibió en Zarzuela a una representación de la Confederación Salud Mental España, junto a profesionales y asociaciones que trabajan de manera activa en la prevención del suicidio.

La Casa Real tampoco hizo mención al Día del Orgullo en las redes sociales el 28 de junio. Es una fecha esencial para el colectivo porque se recuerdan las revueltas en 1969 en el bar Stonewall, en Nueva York. Ese día la comunidad LGTBIQ+ salió a la calle para rebelarse ante las continuas redadas de la Policía. Aquellas manifestaciones se convirtieron en un símbolo en todo el mundo y supusieron un grito de libertad con centenares de activistas defendiendo sus derechos sin miedo a ser arrestados.

El departamento de prensa de la Casa Real ha eludido contestar a infoLibre sobre por qué la institución no ha lanzado ningún mensaje públicamente durante el Orgullo ni por qué los reyes no han acudido a ningún acto relacionado con el colectivo durante estos días.

Los pocos gestos de la Casa Real

Desde que Felipe VI fue proclamado en junio de 2014, ha habido pocos gestos públicos por parte de Zarzuela hacia el colectivo LGTBIQ+. En el inicio del reinado, la Casa Real invitó en la primera recepción con la sociedad civil a representantes de asociaciones del colectivo (FELGTB, Fundación Triángulo y Colegas), algo inédito hasta ese momento

En 2017, la Casa Real publicó un mensaje en la red social X con motivo de la celebración del Orgullo mundial en Madrid. El texto indicaba: “Felicitamos a todos los participantes y a todas las instituciones y servicios que garantizan el desarrollo festivo del #WorldPride2017”.

En marzo de 2018, Felipe VI mandó una dedicatoria a la revista Shangay con motivo de su 25 aniversario. En concreto, el monarca envió una foto con el siguiente mensaje: “A los lectores, trabajadores y cuantos han hecho posible que el Grupo Shangay cumpla su 25 aniversario, mi más sincera felicitación”.

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Según informó El Mundo el año pasado, los reyes también aceptaron la Presidencia de Honor del Top Líderes LGTBI+ 2025 de Actualidad Económica y la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI (REDI). Los reconocimientos fueron entregados el pasado mes de diciembre a 25 empresas y 45 profesionales, aunque los monarcas no acudieron a este acto.

El Orgullo de este año ha tenido un fuerte componente reivindicativo en un momento de avance de los movimientos ultras. En España, en cambio, ha coincidido con la aprobación de una histórica proposición de ley por parte del Congreso para incluir penas de cárcel por las conocidas como terapias de conversión.

Al mismo tiempo, la comunidad LGTBIQ+ está viendo cómo aumenta el odio hacia ella. Según el último informe de FELGTBI+, las agresiones físicas se han triplicado en España desde 2024. Asimismo, más de la mitad de las personas del colectivo ha sufrido algún tipo de acto de odio durante el último año.