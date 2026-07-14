Feijóo ya redujo las bajas por enfermedad a "absentismo" cuando las recortó en la Xunta

"Absentismo". Es el término empleado en la actual ofensiva política sobre las bajas laborales, de la que vienen haciendo bandera las patronales gallega y española mientras la Xunta la lleva a la práctica. La misma que en los últimos días fue elegida por el expresidente Alberto Núñez Feijóo como ejemplo de debate "valiente" que, dice, está dispuesto a abordar en su segundo intento para llegar al Gobierno de España. Porque para el actual líder estatal del PP el "absentismo" es un "cáncer".

Como es sabido, en el concepto "absentismo" manejado por los populares, por las patronales y por diversos agentes como las empresas de trabajo temporal que elaboran estadísticas al respecto, caben realidades muy diferentes. Desde lo que popularmente conocemos como bajas laborales (incapacidad temporal) hasta permisos y licencias por otras causas (caso de la maternidad, la paternidad o los cuidados), pasando por no acudir al trabajo adrede y sin mayor motivo que la propia voluntad de no trabajar. En el caso de Feijóo, como tantos otros movimientos desde su traslado a Madrid, es posible encontrar reflejos en sus dichos y hechos mientras gobernó en Galicia.

Década y media antes de incluir las incapacidades temporales por enfermedad en el saco político de un "absentismo" que ve como un "cáncer", el ahora líder del PP ya lo hizo para jactarse de la reducción de los complementos al personal de la Administración gallega durante las bajas

A principios de 2012, en plena gran recesión y con los ingresos públicos en caída libre, el PP sacó adelante en solitario en el Parlamento una ley para recortar derechos y remuneraciones al personal al servicio de la Xunta. Entre los cambios destacaba una reducción del complemento que la plantilla al servicio de la Administración gallega cobraba cuando estaba de baja por “enfermedades comunes o accidentes no laborales”. Así, por ejemplo, entre el primer y el tercer día de baja la Xunta pasó a pagar "un complemento hasta alcanzar el 50% de las retribuciones cuando sea la primera baja en el año natural"; bajaba al 40% si se trataba de la segunda baja del año y, si había más, dejaba de pagarlo. Del cuarto al vigésimo día de baja quedaba en el 75% y solo llegaba al 100% en las bajas superiores a veinte días. Aquel recorte en los complementos de las bajas del personal público tardaría más de media década en desaparecer.

En 2015 el Gobierno gallego lo suavizó parcialmente al amparo de la redacción inicial de la Ley de Empleo Público y solo a partir de 2019, mediante una reforma introducida con la ley de acompañamiento de los Presupuestos de ese año, la Administración gallega vuelve a contemplar un "complemento retributivo desde el primer día en situación de incapacidad temporal" o "licencia por enfermedad" que, "sumado a la prestación del régimen general de la Seguridad Social, alcance el 100% de las retribuciones fijas del mes del inicio de la incapacidad temporal" —la medida convive con reducciones como la ausencia de cobro total durante los tres primeros días, entre otras—.

"Menos absentismo significa mayor productividad y una mayor productividad significa una mayor responsabilidad y eficiencia de los servicios públicos", aplaudía Feijóo tras asegurar que había logrado ahorrar 26 millones en bajas en la Xunta

Desde poco después de la aplicación de aquel recorte, el Gobierno del PP de Feijóo se jactó de la reducción de las bajas laborales entre el personal público. Pero metiéndolas en el saco del "absentismo". Así, por ejemplo, en mayo de 2012 el entonces titular de la Xunta presumía de que sus medidas habían logrado "mayor compromiso, mayor eficiencia y productividad" con una “notable reducción del absentismo”, ahorrando casi 4 millones de euros en bajas.

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En la misma línea, en febrero de 2013 la Xunta emitía otro informe en el que elevaba a 26 millones el ahorro en bajas. "Menos absentismo significa mayor productividad y una mayor productividad significa una mayor responsabilidad y eficiencia de los servicios públicos", glosaba Feijóo, que había evitado entrar en si lo que consideraba una muestra de "rigor" podía tener también entre sus causas el temor del personal a ver reducido su salario en plena crisis económica.

En aquel tiempo, el gabinete de Feijóo había aplicado un 4% de reducción media adicional a los salarios del personal público tras asegurar que “ya no les podemos pedir más” después de los recortes que había aplicado el Estado y de que el Gobierno de Rajoy incrementara el poder de las mutuas

Poco antes, en diciembre de 2012, la misma Xunta de Feijóo acababa de aplicar un nuevo recorte a los salarios del personal de la Administración gallega, con una reducción media de un 4%. Había sucedido después de que, en vísperas de la campaña electoral que acabó con la segunda mayoría absoluta consecutiva de los populares, el propio presidente de la Xunta y candidato a la reelección asegurara que "a los empleados públicos ya no les podemos pedir más" porque ya había sido suficiente con el recorte medio del 5% aplicado por el Gobierno de España en la etapa de Zapatero y que él, aseguraba, no compartía. "Yo a los funcionarios no les voy a pedir más esfuerzos desde el punto de vista retributivo, ya han hecho bastante", resumía.

En aquellos meses de tijeretazos las reducciones en las bajas laborales no alcanzaron solo al personal público. También llegaron al sector privado con medidas que los actuales responsables de la derecha y de las patronales reclaman recuperar o profundizar. Fue el caso de lo aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy en diciembre de 2013 para fortalecer el poder de las mutuas en estos procesos, que en este 2026 el Ejecutivo gallego de Alfonso Rueda está también incrementando.