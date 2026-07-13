Reyes Maroto: “Enma López ha tenido una falta de lealtad y ha preferido ser la protagonista”

Reyes Maroto vive su momento de mayor voltaje interno en el PSOE. El próximo domingo, los militantes de Madrid se pronunciarán sobre si debe ser ella o Enma López la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones municipales. Y ella pone sobre la mesa el mensaje de que representa la unidad, la experiencia, el compromiso y la lealtad a las siglas y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Maroto (Medina del Campo, Valladolid, 1973) fue el rostro del PSOE en las elecciones de 2023. Y defiende que está cumpliendo su compromiso de quedarse en la batalla municipal. Por el momento, ha ganado la batalla de los avales. Tiene el respaldo silencioso de las direcciones nacional y autonómica, aunque niega ser la candidata del aparato. Pero hay un dato que observa todo el partido: López la superó en los avales online, aquellos que se registraron de forma confidencial en la web del partido. Quedan seis días de infarto en el socialismo madrileño.

Tiene más avales que su rival, ¿se considera la favorita en las primarias?

Hay que darle voz a la militancia. Todos los avales implican un compromiso. He escuchado decir a Enma que los avales online eran libres. Es una falta de respeto a la militancia que ha ido a las casas del pueblo a llevar sus firmas. Tenemos una semana para hablar de proyectos, para seguir transmitiendo ilusión y, sobre todo, para salir reforzados en el objetivo de ganar al PP el año que viene.

Su candidatura ha tenido más avales físicos que online. ¿Se puede interpretar que tiene más apoyo del aparato que de los militantes rasos?

Si hacemos esa distinción, estamos poniendo en cuestión el proceso, que es limpio y en el que la voz la tiene la militancia. Enma se ha equivocado poniendo en valor unos avales frente a otros. Todos valen lo mismo. Las firmas físicas son valientes y demuestran confianza y compromiso. Las etiquetas de aparato y de favorita no representan a mi candidatura. Llevo tres años y medio trabajando con la militancia de base. Me comprometí con este proyecto y no he dejado de cumplir mi palabra.

Enma López se ha equivocado poniendo en valor unos avales frente a otros

¿Ha hablado con Óscar López y con Pedro Sánchez para ser su candidata?

Enma López fue la primera persona a la que le dije que me iba a presentar a las primarias. Cosa distinta a lo que hizo ella, que prefirió anunciarlo a través de un medio de comunicación en un momento en el que quiso ser la protagonista. Pero el protagonismo debía ser del presidente y del partido, por la celebración del Comité Federal. El proyecto está por encima de cualquier proyecto individual. En este partido cabemos todos y no hay nadie más estrella que otro. Desde luego, ha sido una falta de lealtad y no era el momento. Ella prefirió ser la protagonista en un momento que no tocaba.

¿Por qué un militante tiene que apoyarla a usted frente a López?

Porque cumplo mi palabra. El compromiso es muy importante. En este momento toca la unión y las siglas del partido. Y también trasladar todo el trabajo que hemos hecho en estos tres años y medio, con la aportación de López como parte del proyecto colectivo. Mi candidatura es muy transparente y no he mentido a nadie. Dije que venía a quedarme y me he quedado. Estoy trabajando por Madrid. No he hecho ningún cambio de cromos y no me he ido para luego volver. Mi despacho está en el grupo municipal y llevo tres años trabajando en la calle, con los vecinos y con los militantes.

La candidatura de López se presenta como la de la ilusión, ¿qué responde?

Ilusión tenemos todos. Queremos el cambio en Madrid. La ilusión es contagiosa, como pasa con la selección en el Mundial. Pero si no jugamos en equipo, no vamos a conseguir el objetivo de ganar al PP.

Si no jugamos en equipo, no vamos a conseguir ganar al PP

¿Se considera mejor candidata que López?

No creo que vaya de personalismos ni de individualismos. Creo en el trabajo en equipo, en la militancia de base y en las Casas del Pueblo. También soy la secretaria general del PSOE de Madrid ciudad. Me presenté a unas primarias y nadie más lo hizo. No sé si el momento de Enma López es ahora, fue o si será. Yo elegí 2023 para llegar a Madrid y ese compromiso ha sido refrendado por los avales de los militantes. Pero también por los madrileños cuando voy a los barrios a defender un proyecto de ciudad. Es un proyecto de lucha vecinal, que puedo defender porque he estado. A López la he visto en muchos sitios, pero también ha tenido muchas ausencias. Luego decidió irse a acompañar al presidente desde Ferraz y yo decidí quedarme.

Mucha gente en el partido compara este proceso con las primarias de 2017. Entonces, Susana Díaz ganó en avales, pero luego ganó Pedro Sánchez en la votación. ¿Cómo se enfrenta a este paralelismo?

Hay una diferencia fundamental: entonces gobernaba el PP en España. Por lo tanto, se estaban configurando liderazgos. Ahora gobiernan España el PSOE y Sánchez. Hay dos palabras que defienden mi candidatura: la unión y la lealtad. Por supuesto, siempre están por delante el PSOE, el Gobierno y nuestro secretario general.

Si gana, ¿contará con López en su candidatura?

Siempre cuento con ella porque es la portavoz adjunta y dirigió mi campaña. No cabe ninguna duda de la confianza que tengo en ella, pero ahora se ha frustrado porque no me trasladó sus inquietudes ni el proyecto de cambio que quiere liderar. No acabo de entender si esto va de ella o del PSOE.

Mi candidatura es la de la unión y la lealtad

¿Cómo se enteró de la candidatura de López?

Con hechos consumados. Me llamó para decirme que iba a salir en un medio su decisión.

¿Madrid es de derechas?

No lo es. Me identifico mucho con Ángel Gabilondo, al que llamaban soso. No tenía esa campaña de marketing o en redes que parece que ahora está de moda. Pero ganó al PP en Madrid. Manuela Carmena también era una candidata basada en la palabra y no en la polarización, y venció al PP. ¿Por qué no puede ganar Reyes Maroto al Partido Popular en 2027? En mi candidatura hay bagaje, ganas e ilusión.

Hay mucha frustración entre los votantes socialistas al ver cómo gana sucesivamente el PP en Madrid. ¿Qué ofrece a las personas de izquierdas para que vayan a las urnas?

Tenemos que ofrecer certezas y explicar qué haríamos si gobernáramos. Una de las primeras cosas sería abordar el problema de la vivienda. No venderíamos parcelas públicas a los fondos de inversión, pondríamos coto al fraude en las viviendas de uso turístico e invertiríamos en la Empresa Municipal de Vivienda. La gente quiere que acabemos con los problemas. También busco eliminar el ruido y la descalificación. Quiero recuperar la buena política. La gente me conoce porque habla conmigo, voy a las manifestaciones y a los plenos de los distritos. Por ejemplo, estamos apoyando a las trabajadoras de las escuelas infantiles, saben dónde están el PSOE y Reyes Maroto. Siempre con la dignidad.

Uno de los grandes debates es por dónde se puede ensanchar el voto del PSOE en Madrid. ¿Cree que le puede comer terreno a Más Madrid o va a ir hacia un voto más de centro?

Tenemos que conseguir que los resultados de las elecciones generales se den también en las autonómicas y municipales. Es el voto que hay que movilizar. Pero hay que ser más ambiciosos y tenemos que volver a ilusionar haciendo buena política como hace el Gobierno de España y dando certezas. Tenemos ahora dos elementos muy importantes. Uno es la población migrante. El proceso de regularización nos da la oportunidad de mirar a los ojos a los migrantes para decirles que allí donde el PSOE da derechos, el PP utiliza la “prioridad nacional". El otro son las mujeres. Almeida y Ayuso están atacando nuestros derechos.

He sido muy clara y transparente

Critica el momento elegido por López, pero usted avanzó su intención de ser candidata meses antes de que se abriera el proceso. ¿Cuál es la diferencia?

Hace tres años dije que venía a quedarme. Di un paso muy importante que podía haber hecho cualquier militante. Soy la secretaria general del PSOE en la ciudad. He ido asumiendo y cumpliendo mis compromisos. He reforzado la unión entre las 23 agrupaciones y he compartido un proyecto colectivo. He sido muy clara y transparente.

La principal estrategia del PP de Madrid es el antisanchismo. Usted fue ministra del Gobierno. ¿Cómo puede combatir ese discurso del Partido Popular?

Es que el sanchismo nos va a dar votos, como en 2023. Conseguí cambiar los muy malos resultados y pasé de ocho a 11 concejales. Es un aval de que esta candidatura genera confianza. El objetivo es ganar al PP. Las primarias son el instrumento democrático que defiendo. Es muy bueno que se presenten militantes a estas primarias para tener el proyecto, pero respetando claramente el proceso. Y, sobre todo, lealtad a unas siglas, a un presidente y a un grupo municipal, algo que Enma no ha hecho. Hay que tener claro que hay que batir al PP.

Es una campaña exprés hasta el domingo, ¿cómo va a pedir el voto?

Llevo tres años y medio recorriendo las agrupaciones, trabajando con la militancia de base y yendo a las fiestas. Esta semana estaremos en Villaverde, en Chamberí y en Puente de Vallecas. Voy a dedicarme a hablar del proyecto. Para ganar al PP, no hay que mirar hacia adentro, sino hacia afuera. Seguiré ilusionando a los militantes y pidiendo su confianza. En este momento, hace falta un proyecto de cambio y de alternativa al Partido Popular.

Las elecciones municipales serán en mayo del año que viene. ¿Puede esta batalla interna agriar el trabajo del grupo municipal y desgastar al PSOE? ¿Se compromete a trabajar unidos pase lo que pase?

El grupo municipal ha hecho un trabajo muy bueno con un liderazgo claro, contando siempre con las agrupaciones y los vocales vecinos. En cuanto acaben las primarias, el grupo se tiene que poner a construir un programa electoral, en el que ya estamos trabajando con ilusión y con ganas. El objetivo es ganar al PP en mayo de 2027.

Si gana, será la candidata del PSOE en la capital y en la ciudad más poblada del país. Hay un debate en el partido sobre si es mejor que las elecciones generales se convoquen antes que las municipales y autonómicas. ¿Qué le va a pedir a Sánchez?

Es una decisión que tiene que tomar el presidente. Nosotros podemos tener unas prioridades, pero Sánchez acertó adelantando en 2023. Fue muy valiente y confío en su criterio. Va a hacer lo mejor para España, que será lo mejor para Madrid.

El Madrid de Reyes Maroto…

Un lugar para pasear: Me gusta mucho el Retiro. Siempre ha sido un refugio para mí.

Un lugar para hacer deporte: Un centro municipal.

Un lugar para pasar una noche de fiesta: Me iría a una verbena. Por ejemplo, este fin de semana, la de Villaverde.

Enma López: “Soy la candidata pro-Madrid y de la militancia” Ver más

Un lugar para escaparse dentro de la ciudad: El Parque Juan Carlos I y la Quinta de los Molinos.

Un lugar para llevar a alguien que viene por primera vez a Madrid: Chueca.

Un lugar especial para los socialistas: Casa Labra.