Enma López logra los avales para disputarle a Reyes Maroto las primarias del PSOE en Madrid

La decisión de Enma López de concurrir a las primarias del PSOE-M para ser candidata a la Alcaldía de Madrid cayó como un jarro de agua fría en los despachos de Ferraz. No gustó que no respetara los plazos oficiales ni que optara por anunciar que se presentaba sin consultarlo con Óscar López. Muchos veían difícil que López lograra reunir los 823 avales (el 15% del censo de militantes en la capital) exigidos para poder competir en las primarias. Pero finalmente ha conseguido superarlos.

Fuentes del partido han confirmado a Efe que tanto López como Reyes Maroto, la otra candidata en liza, han obtenido el número de avales necesarios. Desde la candidatura de Maroto cifran "en torno a 1.400" la cifra de avales recabados, mientras que López ha afirmado a los medios que había logrado aproximadamente mil.

Así pues, este mismo domingo comenzará la campaña informativa de ambas candidaturas, que se extenderá hasta el sábado 18. El domingo 19 será la votación en primera vuelta; si ninguna candidata consiguiera la mayoría, las primarias se resolverán en una segunda vuelta el domingo 26.

Aunque el anuncio de Enma López pilló por sorpresa a la mayoría de dirigentes y no sentó nada bien en la sede federal ni en la regional en Buen Suceso, para muchos en el partido ella es la candidata natural a este puesto y ya debería haber encabezado la lista en 2023. Por su parte, Reyes Maroto había avanzado en abril su intención de repetir en 2027, algo que sin embargo no fue criticado por la cúpula.

En paralelo, el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha sido elegido por los socialistas madrileños como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid al superar el máximo de avales solicitados. Ha logrado más de 4.000 y ha duplicado los 2.092 apoyos exigidos, el 15% del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de la región de Madrid.

Enma López: “Soy la candidata pro-Madrid y de la militancia” Ver más

La otra precandidata en el proceso de primarias, Silvia López Quivira, miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid, no ha alcanzado el mínimo necesario, ha informado el PSOE de Madrid.

El líder del PSOE-M liderará la candidatura socialista a la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027 frente a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, del PP.

"Hoy empieza un tiempo nuevo. Lo más importante es siempre el equipo. Seamos valientes y ¡cambiemos Madrid!", ha escrito en X.