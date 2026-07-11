El concebido no nacido y la madre que lo parió

La Comunidad de Madrid acaba de aprobar una ley para proteger al concebido no nacido. Una ley que, en palabras de Isabel Díaz Ayuso –La Quirona de ahora en adelante– defiende la vida y que Feijóo no ha tardado en abrazar y decir que la implantará en toda España si Abascal es algún día vicepresidente del Gobierno.

La norma permite que el embrión compute como hijo en términos de ayudas. Porque otra cosa no, pero a La Quirona le encanta computar. Es ver un embrión e imaginarse un votante más del PP.

Porque a la Quirona le preocupa mucho el concebido no nacido, pero nada los concebidos nacidos que vivían en residencias de Madrid cuando llegó la COVID-19. Aquellos 7.291 mayores que murieron de forma horrible sin hospital y sin médico, con una sentencia firmada por ella que les impedía ser trasladados a urgencias. “Se iban a morir igual”, dijo La Quirona en alemán con deje austríaco, priorizando la selección natural sobre las políticas sanitarias.

Porque a La Quirona le preocupa mucho el concebido no nacido pero nada los 155.000 concebidos nacidos en la Comunidad de Madrid que viven en condiciones de pobreza severa. Para ellos no hay pleno extraordinario. Para ellos no hay compasión. Solo palabras de ánimo: “creced y buscaos una novia o un novio falsificador, defraudador y corrupto como hice yo”.

Si te han concebido y no has nacido me preocupas. Si te han concebido y nacido no me acuerdo

Porque a La Quirona le preocupa mucho el concebido no nacido pero nada los concebidos nacidos que estudian en colegios sin profesores y sin aire acondicionado, en institutos sin recursos y en universidades a las que no les llega el dinero porque se lo llevan las privadas católicas.

Porque a La Quirona le preocupa mucho el concebido no nacido pero nada los concebidos nacidos que están enfermos y llevan meses en lista de espera. Porque La Quirona ha puesto su salud en manos de empresas privadas cuyo único objetivo es el beneficio económico. A esos concebidos nacidos, La Quirona les desea una pronta mejoría y les recomienda contratar un seguro privado.

Porque a La Quirona le preocupa mucho el concebido no nacido, pero nada que los concebidos nacidos no puedan acceder a una vivienda. Debe ser porque, hoy por hoy, la única vivienda asequible para un madrileño o madrileña es el vientre de su madre.

No seamos idiotas. El objetivo real de esta ley no es proteger a nadie. Es convertir el aborto en un delito con la técnica “tacita a tacita” que nos explicaba en un anuncio Carmen Maura, solo que ella hablaba de ahorrar comprando café Monky. Primero metes la patita, luego vas metiendo todo el cuerpo y cuando te quieres dar cuenta estás en el Bernabéu asistiendo a una Demostración Sindical.

Si te han concebido y no has nacido me preocupas. Si te han concebido y nacido no me acuerdo. Porque te gusta proteger la vida hasta que esta empieza a costar dinero. ¿Verdad, Quirona?

¿Y tú, Tribunal Constitucional? ¿Tienes algo que decir?

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.