El juez pide a Begoña Gómez que justifique que solo viajó a la graduación de su hija

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que justifique que utilizó el pasaporte únicamente para viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, ya que en el que entregó ayer en persona en los juzgados de Plaza de Castilla no hay sellos que acrediten entradas y salidas.

Según una providencia a la que ha tenido acceso EFE y fechada este lunes, el juez de instrucción da cinco días a la mujer del presidente del Gobierno para que pruebe, ya que no figuran sellos de entrada y salida, que usó el pasaporte exclusivamente para atender al acto (la graduación de su hija) al que le autorizó a viajar el juez Antonio Viejo, que sustituyó a Peinado durante sus vacaciones.

Además de este plazo, el juez Peinado advierte a Gómez de que si no lo acredita o entiende que incumplió las medidas cautelares, los hechos podrían llegar a ser constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y que compareciese en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.

Poco después el letrado de Gómez, Antonio Camacho, solicitó al magistrado que la autorizase salir al extranjero del día 7 al 10 de julio, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompaña al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebra en Ankara y volver a través de Londres para asistir en la capital británica a la graduación de su hija.

Peinado se fue unos días de vacaciones y dejó la respuesta en manos de un juez sustituto, Antonio Viejo, quien decidió que Gómez no debía viajar a Ankara pero sí podía ir a Londres entre el 8 y el 10 de julio.

El auto en el que el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio a Gómez y le retiró el pasaporte, argumentado que podría fugarse con la posible colaboración de sus escoltas, provocó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenase al promotor de la acción disciplinaria del órgano valorar si Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave.

El juez reiteró su idea de riesgo de fuga en un auto fechado el 30 de junio en el que afirmó que "no sería la primera ocasión" que un presidente del Gobierno de un país de la UE "se fuga" a un país del continente africano ante un caso de corrupción.

Ahora Gómez deberá acreditar en el mencionado plazo que su viaje se limitó únicamente a atender al acto de graduación de su hija, al que fue acompañada por su marido y varios familiares, aunque contra la resolución cabe recurso en el plazo de tres días.

Moncloa denuncia el "acoso" a Begoña Gómez y recuerda que R. Unido ya no sella pasaportes

El Gobierno ha lamentado este lunes la "obsesión, persecución y acoso público" por "motivos políticos" que sufre Begoña Gómez y ha recordado que Reino Unido ya no sella pasaportes ya que desde enero sus controles aduaneros están digitalizados con la autorización electrónica de viaje (ETA).

Una vez más, señalan a EFE las mismas fuentes, se constata "la obsesión, la persecución y el acoso público que sufre Begoña Gómez: "una situación que solo atiende a motivos políticos".

En la misma línea, el PSOE ha reaccionado a la petición de Peinado con un mensaje en sus redes sociales con una sola palabra: "Obsesión".

Respecto a la ausencia de sellos en el pasaporte de la esposa del presidente del Gobierno, La Moncloa recuerda que en el Reino Unido rige desde enero la autorización electrónica de viaje (ETA), siguiendo el ejemplo de Australia, Singapur, Hong Kong y Argentina, que ya eliminaron los sellos hace años.

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez al no apreciar ningún delito Ver más

También en EE.UU. se está ampliando el reconocimiento facial y el uso de programas como Global Entry, TSA PreCheck y Clear Plus, añaden.

De esta forma —agregan las fuentes— el sello en el pasaporte "está en vías de extinción" y está siendo sustituido por sistemas digitales "más rápidos, seguros y eficientes".

Asimismo, destacan que, a partir del 12 de octubre, 29 países europeos comenzarán a implementar un nuevo sistema de entrada y salida por biometría que sustituirá a los sellos.