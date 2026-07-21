El Gobierno aprueba endurecer la 'ley antitabaco', que prohíbe fumar en terrazas y playas

El Gobierno ha aprobado este martes en segunda vuelta el anteproyecto de la ley antitabaco, que equipara cigarrillos electrónicos y vapeadores al tabaco convencional, amplía los espacios sin humo a terrazas, playas, piscinas y marquesinas y restringe la venta de los nuevos productos a establecimientos especializados.

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes para iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso a la nueva normativa, que reforma la ley de 2005 para adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco y reforzar la protección de la infancia y la adolescencia.

En rueda de prensa tras el Consejo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado que el tabaquismo provoca 50.000 muertes al año y que esta norma pretende proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación “libre de tabaco”.

Tras el cambio de los patrones de consumo, la futura ley igualará la legislación para el tabaco convencional y los nuevos productos, como el cigarrillo electrónico, las bolsitas de nicotina, los productos a base de hierbas como las shishas y cualquier dispositivo que imite o se asocie al acto de fumar.