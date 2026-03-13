Carlos Martínez: "El proyecto de Mañueco es estéril y está caducado"

Esprint final. Castilla y León ya tiene preparadas las urnas para este domingo. Carlos Martínez se enfrenta a su mayor reto político como número uno de la plancha electoral del PSOE para este 15 de marzo. Con muchos kilómetros a sus espaldas, el líder autonómico de los socialistas aspira a ser la primera fuerza frente a un desgastado Alfonso Fernández Mañueco (PP).

Martínez tiene una larga experiencia política y ha sido alcalde de Soria durante cinco legislaturas, ganando incluso cuatro veces por mayoría absoluta. Trata de convencer ahora a la comunidad de que es hora de dejar atrás el “declive” y dar un giro de guion tras cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular. Y tiene claro cuál será su primera medida si llega a ser presidente: una renovación de la ley contra la violencia machista.

¿Qué sensaciones tiene en estas últimas horas de campaña?

Quedan pocas horas y todavía muchos kilómetros. Pisando mucho territorio. Las sensaciones son muy buenas. Llevamos trabajando todo el año, estoy contento.

¿El PSOE puede ser primera fuerza este domingo?

Estoy convencido. La pulsión es muy fuerte, hemos ido de menos a más durante este año, rompiendo clichés. Prácticamente nos daban por amortizados, pero hemos tenido una conexión con la ciudadanía fruto del trabajo. Mucho territorio y muchos kilómetros.

Si fuera presidente de Castilla y León, ¿cuál sería la primera medida que tomaría en el Consejo de Gobierno?

Medidas contra la violencia machista. No podemos relegar este tema ni podemos permitir pasos atrás. Tenemos que aprobar una ley que se adapte al Pacto de Estado contra la violencia de género. Sería sin duda mi primera iniciativa.

¿Cómo ve a Alfonso Fernández Mañueco?

Agotado. Se ha incorporado del sofá y se le ha hecho muy larga la campaña. Se le ve a la desesperada con ocurrencias como las ayudas para poner platos de ducha y para sacarse el carné de conducir. Su proyecto político es absolutamente estéril y está caducado. Se le está haciendo todo muy cuesta arriba. No quiso un debate cara a cara conmigo. Es muy difícil que alguien así pueda obtener la confianza de la gente.

Vox está en las encuestas sobre el veinte por ciento. ¿A qué achaca este incremento de la ultraderecha?

Aquí está más sobre el 18%, tampoco le demos tanta relevancia. Hoy por hoy existe una inercia que lleva a Vox como si fuera una moda. Pero no tiene ninguna propuesta seria que se pueda tener en cuenta. No hay nada. Pero tanto hablar de ellos al final genera un marco de conocimiento y valor que no merecen. La pregunta sobre la extrema derecha es qué quiere Abascal ser de mayor y si quiere utilizar las autonomías como peones para reemplazar al PP en 2027. El Partido Popular ha puesto un cheque en blanco en Aragón, Extremadura y Castilla y León a Vox.

Se escucha mucho el ruido nacional en estas elecciones, pero una comunidad autónoma debe centrarse en gestionar la sanidad, la educación, la dependencia o los incendios forestales. ¿Cómo están los servicios públicos en Castilla y León?

Hay que ver la realidad en las calles donde miles de ciudadanos están protestando. Por ejemplo, la gente está saliendo a manifestarse por la sanidad y también están las quejas de los bomberos forestales. En Segovia están clamando los trabajadores de los servicios sociales. Las vías de agua que se abren a la gestión de Mañueco son imposibles de bloquear, ni tan siquiera con el escudo mediático que ha tenido durante todo este tiempo. Y uno de cada tres ciudadanos de Castilla y León ha tenido que irse fuera, es un elefante en la habitación del que no quiere hablar.

Esta campaña ha coincidido con el ataque de EEUU a Irán y la guerra que ha provocado. El Gobierno de España ha tomado una posición firme y no ha permitido a Washington utilizar las bases para el conflicto. Ha resurgido el “no a la guerra” en la sociedad española. ¿Puede movilizar al electorado progresista?

Me indigna que alguien pudiera entender una posición contra la guerra como un rédito electoral. Es que no hay medias tintas. Ponerse de perfil no vale. Ni en Palestina ni ahora, cuando se están bombardeando escuelas. Además, tiene derivadas en el coste económico, que afectan al transporte y al sector primario. Es una cuestión de estar donde tienes que estar, junto a la diplomacia, la solidaridad y el derecho internacional.

¿Le preocupa la fragmentación a su izquierda y su fragilidad en las encuestas?

Me preocupa algo que he repetido estos días. Cuando la derecha se divide es para ganar y cuando la izquierda lo hace, por ese sentimiento autocrítico, terminamos perdiendo las elecciones. Tiene que provocar una reflexión profunda sobre por qué se produce ese desapego. Las filias y las fobias no sirven nada más para que vuelvan a gobernar los de siempre.

¿Pide el voto útil en estos momentos?

No me gusta ni el concepto ni la expresión de voto útil. Me parece una falta de respeto al resto de ideologías. Lo que invito es a la reflexión y la necesidad de plantearnos dónde está la alternativa. El voto inútil es el que se queda en casa.

En el PSOE hay miedo a la abstención del voto progresista, ¿le preocupa?

Me preocupa en líneas generales y en todas las elecciones. La autocrítica nos define mucho frente a la derecha. Recuerdo la frase de Machado: “Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros”. A tenor del trabajo hecho durante este año, la cuerda del arco tiene la suficiente tensión. Creo que nuestra labor va a dar sus frutos.

¿El PP le ofrecerá a Vox entrar en el Gobierno?

Mañueco no es dueño de sí mismo. Su propio partido se ha marcado un Salvar al soldado Mañueco. Feijóo y Rajoy han estado más de campaña que el propio candidato. Es consciente de que los acuerdos no se van a hacer aquí, sino que se harán entre Feijóo y Abascal. Y ya el PP le ha puesto un cheque en blanco. Pero insisto en que la pregunta es qué va a hacer Vox: la derechita valiente va a ser siempre la muleta del PP o va a querer reemplazar al PP en 2027. Estamos contemplando un sainete constante.

Castilla y León se ha convertido también en un campo de batalla nacional, ¿cree que pesará mucho el componente general?

Mañueco ha intentado esconderse y quedarse agazapado hablando de Sánchez. Pensé que iban a ser las primeras elecciones, pero se convocaron antes en Extremadura y Aragón. Por lo tanto, se acotó el tiempo de hablar de Castilla y León. Ese calendario y la invasión nos han quitado el protagonismo mediático.

Si tuviese frente a usted a un ciudadano que todavía estuviese indeciso, ¿qué le diría para que le votase?

Esta comunidad necesita un cambio. Solo hay dos opciones: más de lo mismo y continuar en este declive y decadencia o propiciar un giro de guion con una alternativa con políticas públicas y medidas diferentes para tomar las riendas del presente y del futuro.