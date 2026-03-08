Sánchez llama a defender la igualdad mientras Feijóo destaca el “talento” femenino

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este domingo que no permitirá que el odio sustituya a los derechos y que se normalice la desigualdad: "No dejaremos que el pasado avance", según recoge EFE.

"Lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos. No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás. No dejaremos que el pasado avance. Más feminismo. Más igualdad", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su cuenta de X en el Día Internacional de las Mujeres.

Sánchez ha acompañado el texto con un vídeo en el que ha recordado que si hoy las mujeres pueden votar, decidir, trabajar y vivir con más libertad que hace 50 años no es por casualidad, es porque alguien luchó por ello. "Así que gracias a las mujeres que abrieron camino cuando nada era fácil, a las que sostienen nuestro país cada día y a las jóvenes que no están dispuestas a aceptar ni un solo paso atrás".

España hoy, afortunadamente, es un referente en materia de igualdad de género, ha agregado Sánchez, para quien esto "no nos da ninguna superioridad, nos da, eso sí, mucha responsabilidad".

"Nada de lo que hemos conseguido ha sido un regalo, cada derecho, cada ley, cada avance ha sido fruto del esfuerzo, del empuje del movimiento feminista".

El presidente ha mencionado que los derechos pueden avanzar, pero también retroceder. "Lo estamos viendo en muchas otras partes del mundo. Lo vemos cuando se banaliza la violencia machista, cuando el acoso digital intenta silenciar a niñas y a mujeres, o cuando se desacredita el movimiento feminista para dividir y enfrentar".

Este movimiento, ha aseverado Sánchez, es todo lo contrario. "Es una causa de derechos humanos, de igualdad salarial, de dignidad en el trabajo, de poder vivir sin miedo, que nuestras hijas tengan más oportunidades que sus madres, es seguir rompiendo techos de cristal".

Feijóo agradece "la contribución de todas las mujeres" a la sociedad

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha deseado este domingo un "feliz 8M a todas las mujeres" del país, en un mensaje en redes sociales en el que afirma que "con su talento, esfuerzo y compromiso hacen cada día una España mejor".

El mensaje en X, en el que dice que en este Día Internacional de la Mujer quiere "reconocer y agradecer la contribución de todas las mujeres" a la sociedad, lo acompaña Núñez Feijóo de un vídeo de su visita al Museo del Prado para conocer que esta institución no sería hoy lo que es "sin el papel crucial de las mujeres".

En el vídeo habla de la reina María Isabel de Braganza, que alentó y auspició la creación de esta institución como museo abierto al público, y de Isabel de Farnesio, que como coleccionista y mecenas, engrandeció la colección real del museo, y menciona a Noelia García Pérez, comisaria de la exposición.

Además destaca que casi el 60% del personal que sostiene y proyecta el museo cada día, restauradoras, comisarias, administrativas, vigilantes son mujeres.