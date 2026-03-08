Irene Montero denuncia amenazas de muerte de un grupo neonazi y pide protección a Interior

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, del que no se ha revelado el nombre. Por ello, Montero ha pedido al Ministerio del Interior que garantice la seguridad de ella y de su familia.

La violencia política se ceba con las mujeres para aleccionarlas en las redes, las calles y los parlamentos Ver más

Según fuentes de Podemos a infoLibre, en las amenazas recibidas durante los últimos días, se señala su domicilio, en el que residen sus hijos menores de edad y su pareja.