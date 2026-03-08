Transparencia total
EXTREMA DERECHA

Irene Montero denuncia amenazas de muerte de un grupo neonazi y pide protección a Interior

  • La organización de extrema derecha está considerada terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI
  • En las amenazas recibidas se señala el domicilio de Montero, donde reside con sus hijos menores y su pareja
Las líderes de Unidas Podemos, Ione Belarra (c-d), Irene Montero (c) e Isa Serra (c-i) participan en la manifestación convocada por la Comisión 8M con motivo del Día de la Mujer, con el lema "Amigas, al fascismo lo paramos las feministas", en Madrid este domingo.
Las líderes de Unidas Podemos, Ione Belarra (c-d), Irene Montero (c) e Isa Serra (c-i) participan en la manifestación convocada por la Comisión 8M con motivo del Día de la Mujer, con el lema "Amigas, al fascismo lo paramos las feministas", en Madrid este domingo. EFE/ Mariscal

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, del que no se ha revelado el nombre. Por ello, Montero ha pedido al Ministerio del Interior que garantice la seguridad de ella y de su familia.

Según fuentes de Podemos a infoLibre, en las amenazas recibidas durante los últimos días, se señala su domicilio, en el que residen sus hijos menores de edad y su pareja.

