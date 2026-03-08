Una edil del PP en Collado Villalba dimite tras censurar un monólogo feminista por "ofender" a los asistentes

La concejala de Familia, Servicios Sociales y Mujer en el Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid), Noelia Rosario Díaz Vaca (PP), ha presentado su dimisión tras las críticas recibidas por interrumpir una obra de contenido feminista que se estaba representando en el teatro del municipio en la tarde del sábado, según recoge EFE.

Se trata del monólogo Ser Mujer, de la actriz valenciana Susana Pastor. Durante la representación la concejala subió al escenario para anunciar la interrupción de la obra a "causa de las faltas de respeto" que estarían "ofendiendo" a los asistentes, lo que supuso las críticas airadas del público, según los vídeos colgados por los asistentes en redes sociales.

Según indica el Ayuntamiento, la edil "interrumpió por decisión propia la representación de una obra de teatro programada dentro de la agenda cultural del municipio con motivo de las celebraciones del 8 de marzo".

Tras este incidente, y una vez analizada la situación, la edil ha decidido presentar su renuncia al cargo "con el objetivo de asumir la responsabilidad derivada de lo sucedido", cosa que hizo en la noche de ayer en sus redes sociales donde "lamentaba profundamente su decisión de interrumpir la obra", añade el consistorio.

La violencia política se ceba con las mujeres para aleccionarlas en las redes, las calles y los parlamentos Ver más

El Ayuntamiento ha expresado "el respeto absoluto a la programación cultural y al trabajo de los profesionales de las artes escénicas", al tiempo que ha lamentado "profundamente los perjuicios ocasionados a los actores, al equipo técnico y al director de la compañía teatral Xana Teatre".

Asimismo, el Ayuntamiento volverá a hacer "las gestiones oportunas para que la obra sea reprogramada en próximas fechas, con el fin de que el público de Collado Villalba pueda disfrutar de esta propuesta cultural" en las condiciones adecuadas.

El Ayuntamiento reitera "sus disculpas a la compañía, a los asistentes y a todos los vecinos por las molestias ocasionadas", reafirmando "su compromiso con el respeto a la cultura, la libertad creativa y el correcto desarrollo de las actividades culturales del municipio".