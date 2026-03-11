Sánchez insiste en que las elecciones serán en 2027 aunque no haya Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado que las elecciones generales serán en 2027 con independencia de que se aprueben o no unos nuevos presupuestos y ha considerado muy necesario que el espacio a la izquierda del PSOE encuentre una referencia tras la renuncia de Yolanda Díaz.

En una entrevista en eldiario.es, analiza la situación de la política nacional e internacional en la que, frente a los rumores sobre la posibilidad de que adelantara las elecciones generales para hacerlas coincidir con los comicios andaluces en junio, subraya "por enésima vez" que serán cuando toca y confirma que él volverá a ser el candidato del PSOE porque cree que es su responsabilidad, su deber y su ánimo.

Explica que no adelantará porque España es "sinónimo de estabilidad" y porque los fondos europeos terminan su último desembolso el 31 de diciembre de 2026, por lo que incorporar un proceso electoral y de investidura "tan procelosos y dilatados". como subraya que son en España, no obedecería al interés general.

Por tanto, está determinado a agotar la legislatura aunque no haya unos nuevos presupuestos, pero afirma que no los da por perdidos "en absoluto".

Repite que con las actuales cuentas del Estado se puede dar respuesta a todas las eventualidades que surjan.

Guerra de Irán

El presidente ha asegurado que protegerá a los españoles "con todos los recursos del Estado" ante las consecuencias de la guerra de Irán y ha afirmado sentirse más cómodo con los planteamientos del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que con los de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Un comentario que hace después de que esta semana Von der Leyen diera por terminado el orden internacional que existía hasta ahora y chocara con la posición de Costa.

El líder del Ejecutivo subraya que el dilema no es un viejo o un nuevo orden, sino un orden o un desorden internacional. que señala que fue el que llevó a dos guerras mundiales. Defiende que los valores y principios de la UE no deberían cambiar.

El Gobierno ha anunciado este martes que hará una ronda con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales para analizar las medidas que piensa poner en marcha para responder al escenario económico provocado por la guerra en Irán.

Al respecto, Sánchez explica, sin ofrecer detalles, que el plan tendrá dos pilares, uno de ellos con respuestas coyunturales desde el punto de vista socioeconómico. El otro versará sobre medidas estructurales.

Sobre este segundo pilar, explica que la gran lección que hay que extraer de la guerra de Irán o de la de Ucrania es que cuanta menor dependencia haya de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y también a Europa.

El presidente del Gobierno, que reconoce que es difícil prever lo que puede durar el conflicto en Oriente medio, afirma que no le preocupa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda adoptar represalias por la posición de España, y considera que los proyectos políticos que defiendan la guerra en Irán se equivocan en todo.

Respecto a la situación en Venezuela, subraya que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está dado pasos hacia una transición que debe culminar en elecciones libres y limpias. Señala que España ha acumulado experiencia histórica para ayudar a esa transición.

La marcha de Yolanda Díaz

En un plano más personal y con nombres propios a nivel nacional, Sánchez afirma que le dio pena la decisión de la vicepresidenta Yolanda Díaz de renunciar a repetir como candidata y cree que el espacio progresista y la política española van a perder a uno de sus principales referentes.

Asegura también que es una de las mejores ministras de Trabajo que ha tenido la democracia. Aunque recalca que se la echará mucho de menos, respeta su decisión.

Sí cree que ese espacio a la izquierda del PSOE debe encontrar una referencia porque lo considera muy necesario. Ante la propuesta del dirigente de ERC Gabriel Rufián de una candidatura unitaria de la izquierda, opina que son debates que demuestran la necesidad de que el espacio progresista sea consciente de que debe continuar la senda de progreso.

Asume que si se tiene que imputar a alguien el error de haber nombrado a José Luis Ábalos y Santos Cerdán secretarios de Organización del PSOE, es a él, pero recuerda que ha pedido perdón y defiende cómo ha actuado ante ello.

Tras expresar su respaldo tanto a su esposa como a su hermano ante los procesos judiciales en los que se encuentran, al plantearle si el Gobierno prevé indultar al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, señala que, cuando llegue el momento, el Ejecutivo se pronunciará.

También ha tenido palabras para Zarzuela y su actitud con el rey emérito "respetando y respaldando" la decisión de Casa Real sobre un posible regreso del rey Juan Carlos a España, consistente en que, para ello, debería recuperar la residencia fiscal en España.

De esta forma se refiere a la posición hecha pública por Zarzuela en la que, a finales del mes pasado, señaló que, en caso de que don Juan Carlos quisiera regresar, la Casa del Rey no pone ninguna objeción, pero puntualizando que, para salvaguardar la imagen de la Corona como institución, debería recuperar la residencia fiscal en España.

Sánchez señala en la entrevista que no deja de ser curioso que este debate sobre el regreso del anterior jefe del Estado se haya sustanciado como consecuencia de la desclasificación de los documentos del 23F.

Recuerda que PP y Vox dijeron que esa desclasificación era una cortina de humo y acusa a estos partidos de estar instalados en el "noísmo", mostrándose en contra de cualquier cosa que haga el Gobierno incluso cuando sea en contra de los intereses de España.