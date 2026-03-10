El Gobierno contesta a Von der Leyen: "La alternativa al orden internacional es el desorden"

El Gobierno se ha alineado con la posición del presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien ante la crisis provocada por la guerra de Irán asegura que la misión de la UE sí es defender un orden internacional basado en reglas, frente a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que piensa que Europa ya no puede ser "la guardiana del orden del viejo mundo", informa EFE.

Albares considera que "la alternativa al orden internacional es el desorden, es el no orden", y que, frente a lo sostenido por Von der Layen, "no hay una oposición entre un antiguo orden y un nuevo orden", sino entre un "orden internacional y el desorden".

"Nos identificamos plenamente con las palabras de António Costa", ha aseverado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Es más, el jefe de la diplomacia ha advertido de que "si seguimos apostando por el desorden, llegaremos al caos", todo ello a cuenta de las diferentes posturas con los que los dirigentes europeos están afrontando la crisis mundial generada por los EEUU e Israel con sus ataques a Irán y la respuesta bélica del país persa.

Ha añadido, en este sentido, que España no ha presentado queja alguna ante la reflexión de Von der Layen que ayer lunes hizo ante los embajadores de la Unión Europea.

Sobre este mismo asunto, la vicepresidenta segunda y representante de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha tachado en unas declaraciones a TVE de "más que desafortunadas" las palabras de la presidenta de Comisión Europea, además de un "dislate absoluto", porque en vez de colocarse al lado de la legalidad internacional lo ha hecho "del lado de la barbarie".