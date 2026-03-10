El Gobierno abrirá ronda de contactos con los grupos parlamentarios por la guerra de Irán

El Gobierno abrirá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para analizar la guerra de Irán y las medidas que se adoptarán para proteger a trabajadores, hogares y empresas, ha informado este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y recoge EFE.

Además de esta ronda, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso el próximo 25 de marzo para abordar el conflicto y la posición de España. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" y ha asegurado que el Ejecutivo lleva tiempo preparando un plan de respuesta "integral" ante los efecto de una guerra que España, ha recordado, no avala.

El objetivo ahora es intercambiar ideas con los grupos parlamentarios, los empresarios y los sindicatos, escuchar sus propuestas y seguir monitorizando la situación para poner en marcha una respuesta "calibrada y eficaz".

Saiz ha planteado una respuesta con una doble vertiente: un plano coyuntural, con medidas para proteger a hogares, trabajadores y empresas; y en un plano estructural, con programas para acelerar la transición ecológica y fortalecer la autonomía estratégica del país.

"Ya hemos antepuesto los intereses de la ciudadanía en otros conflictos como en el de Ucrania y lo volveremos a hacer, porque estamos preparados", ha recalcado la portavoz, quien ha ratificado el "no a la guerra" y la apuesta "firme" del Gobierno por el derecho internacional y la vía diplomática como "única salida responsable" al conflicto.

Saiz ha garantizado que el Gobierno se está volcando en garantizar los intereses de todos los españoles y, en ese contexto, ha destacado también la labor del Ministerio de Exteriores para proteger a los nacionales que viven en Oriente Medio y facilitar las evacuaciones.